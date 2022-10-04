С каждого BMW – 50 тыс. грн на медпомощь. Инициатива UNITED24 начала сотрудничество с официальным импортером
Платформа UNITED24 теперь сотрудничает с официальным импортером BMW в Украине. Так, с покупки 400 представленных моделей - 50 тыс. грн направят на медпомощь
Об этом информирует в фейсбуке United24 .
"Мы рады объявить о начале сотрудничества с АВТ Баварией, официальным импортером BMW Group в Украине. ABT Бавария представила 400 автомобилей, которые станут самым роскошным донатом", - говорится в сообщении.
50 тыс. гривен по продаже каждого авто компания перечислит на медицинскую помощь на платформе UNITED24.
"С начала полномасштабного вторжения медицинская система Украины работает с большой нагрузкой: оккупанты убивают медицинских работников, разрушают больницы, воруют оборудование. Но мы не сдаемся и каждый на своем месте боремся за свою страну. Поэтому я благодарен компаниям, которые в такое непростое время подставляют нам плечо поддержки", – сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Другие компании также могут участвовать в инициативе UNITED24.
"Я горжусь, что мы присоединились к этой мощной инициативе. Наша компания направит все свои возможности, чтобы поддерживать Украину и дальше", - заявил генеральный директор АВТ Бавария Эрик Бернинг.
- Лимитированную коллекцию колонок установили в магазинах бренда в Европе с призывом поддерживать Украину и донатить через UNITED24.
- Spotify переименовал плейлист Music of Ukraine в UNITED24 : Music For Ukraine. В него войдут новые песни. Также платформа создает новый способ поддержки Украины.
- В рамках проекта "24 000 друзей Украины" благотворители из разных стран могут оформить ежемесячную подписку на UNITED24 за 24 доллара.
- 5 сентября стало известно, что за четыре месяца работы платформа United24 собрала почти $200 млн в помощь Украине.
- 6 сентября "Шахтер" стартует в Лиге чемпионов выездной игрой против немецкого "Лейпцига".
- Американская вокалистка, композитор, актриса и режиссер Барбра Стрейзанд стала послом инициативы UNITED24.
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