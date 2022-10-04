Об этом информирует в фейсбуке United24 .

"Мы рады объявить о начале сотрудничества с АВТ Баварией, официальным импортером BMW Group в Украине. ABT Бавария представила 400 автомобилей, которые станут самым роскошным донатом", - говорится в сообщении.

50 тыс. гривен по продаже каждого авто компания перечислит на медицинскую помощь на платформе UNITED24.

"С начала полномасштабного вторжения медицинская система Украины работает с большой нагрузкой: оккупанты убивают медицинских работников, разрушают больницы, воруют оборудование. Но мы не сдаемся и каждый на своем месте боремся за свою страну. Поэтому я благодарен компаниям, которые в такое непростое время подставляют нам плечо поддержки", – сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Другие компании также могут участвовать в инициативе UNITED24.

"Я горжусь, что мы присоединились к этой мощной инициативе. Наша компания направит все свои возможности, чтобы поддерживать Украину и дальше", - заявил генеральный директор АВТ Бавария Эрик Бернинг.

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