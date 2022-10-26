С канала "Рада" уволят часть работников, возможно, до 40%, - руководитель

Об этом он сказал в комментарии "Главкому".

Он отметил, что сокращение будет касаться в первую очередь творческих и технических работников. Перенчук отметил, что такой процесс происходит в государственном секторе, в частности, Кабинете министров, аппарате Верховной Рады и других органах власти.

"В штате канала насчитывается 78, а фактически работают 70 человек. Сокращение может касаться 30-40% сотрудников. Точное количество сейчас затрудняемся определить. В целом реорганизация должна завершиться до конца текущего года", - пояснил Перенчук.

Также он заметил, что с начала полномасштабного вторжения "Раде" уменьшили финансирование более чем на 60%.

"Секвестр расходов начался в апреле. В этом году запланированные капитальные расходы в размере 320 млн грн уменьшены на 60% (осталось около 140-150 млн грн), а текущие - на 10% (с 58 млн грн до 50 млн грн)", - заявил Вадим Перенчук.

С 15 декабря 2021 года телеканал "Рада" вышел в эфир в обновленном формате – вещатель из парламентского стал информационным.

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