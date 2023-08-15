Об этом сообщает Соцпортал со ссылкой на ГО Gender Stream.

Беженки и беженцы, проживающие сейчас в странах Европы, рассказывают о трудностях, связанных с поиском доступного и безопасного жилья; дружеским медицинским обслуживанием; языковым барьером; ограниченными возможностями для трудоустройства и социализации

Согласно исследованию, украинцы подчеркивают отсутствие поддержки со стороны государственных институтов, местных организаций во всех странах, которые их принимают, а также централизованной программы поддержки беженцев ЛГБТКИ+.

Авторы исследования указывают, что страна, в которой проживают участники и участники, влияет на их опыт. Например, в Польше, Румынии и Словакии общество менее дружественно с ЛГБТКИ-сообществом. В этих странах многие респонденты испытывают опасность из-за отношения общества и законодательства, не признающего их семьи.

По их словам, ЛГБТКИ-беженцы чувствуют себя свободнее в Германии и Австрии. Также текущее положение опрашиваемых зависит от уровня их вовлеченности в активизм, владения иностранными языками и наличия финансовых сбережений.

Это первое в мире исследование положения ЛГБТКИ+ беженцев и беженок, проведенного организацией Gender Stream. В опросе принимали участие 34 участника и участницы, которые на момент проведения исследования проживали в Австрии, Болгарии, Чехии, Германии, Польше, Румынии и Словакии. Исследование проводилось методом глубинных офлайн- и онлайн-интервью с декабря 2022 по май 2023 года.