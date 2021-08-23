Из Кабула улетел третий эвакуационный самолет с более сотней украинцев на борту
23 августа третий борт Украины покинул аэропорт Кабула и вывез из захваченной исламистами страны более 100 украинцев
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время саммита Крымской платформы, передает Укринформ.
"Пока мы обсуждаем вопрос Крыма, еще один украинский самолет отправился из Кабула. На его борту - более 100 украинских граждан", - отметил минитр.
Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Украина - с теми афганцами, которые сегодня сталкиваются с угрозой.
- Украине удалось эвакуировать из аэропорта Кабула 79 человек. Это граждане Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии и Таджикистана. Первый украинский борт вылетел из страны в ночь с 15 на 16 августа
- Впоследствии, 120 жителей Украины обратились к дипломатам с желанием эвакуироваться из Афганистана.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что 17 августа отправят рейс из Украины в Афганистан для эвакуации граждан.
- 21 августа 2021 года, из аэропорта Кабула вылетел военно-транспортный самолет Ил-76МД 25-й бригады транспортной авиации Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины
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