С изображением Берегини-Оранты: Укрпочта выпустила новую марку ко Дню Независимости

Об этом в Facebook сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.



"Каждая компания по-своему отмечает этот праздник. Укрпочта как национальный почтовый оператор, выпустила марку, блок, конверты и буклет, которые позволят каждому поделиться этим праздником с друзьями и родными внутри страны и за рубежом", - написал Смелянский.



Он отметил, что автором блока, конверта и штемпеля стала Татьяна Нестерова, а фото для марки - К. Кудинов.



На марке изображена колонна с Орантой на Майдане Независимости, а на блоке - первый куплет гимна Украины. Тираж марки составляет 150 тыс. экземпляров, блока - 25 тыс., общего с Национальным банком Украины буклета с маркой и монетой - 3 тыс.

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