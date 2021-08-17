С изображением Берегини-Оранты: Укрпочта выпустила новую марку ко Дню Независимости
Укрпочта выпустила марку, блок, конверты и буклет ко Дню Независимости Украины
Об этом в Facebook сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.
"Каждая компания по-своему отмечает этот праздник. Укрпочта как национальный почтовый оператор, выпустила марку, блок, конверты и буклет, которые позволят каждому поделиться этим праздником с друзьями и родными внутри страны и за рубежом", - написал Смелянский.
Он отметил, что автором блока, конверта и штемпеля стала Татьяна Нестерова, а фото для марки - К. Кудинов.
На марке изображена колонна с Орантой на Майдане Независимости, а на блоке - первый куплет гимна Украины. Тираж марки составляет 150 тыс. экземпляров, блока - 25 тыс., общего с Национальным банком Украины буклета с маркой и монетой - 3 тыс.
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