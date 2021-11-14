С изменениями климата выращивание орехов становится прибыльным на Севере Украины
Северные широты были естественным тормозом для развития промышленного ореховодства в северных регионах Украины и считалась пределом успешного ореховодства при создании промышленных садов
Однако с изменением климата выращивание орехов в этом регионе может принести немалые прибыли, заявляет президент Украинской ореховой ассоциации Геннадий Юдин. Об этом сообщает Еспресо.TV .
По его словам, почти весь Север Украины входит в критические зоны, которые традиционно для промышленного садоводства определялись как "зона нетоварного производства" и "зона низкоэффективного производства". Но на Харьковщине в 2017 году был заложен промышленный сад ореха грецкого и фундука, который стал образцовым.
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"Наибольший северный промышленный сад находятся в критической зоне орехового садоводства. Используя современные технологии выращивания, новаторские агроприемы, накапливая собственный опыт, сегодня сад с площадью в 103 га орехов и 72 га фундука просто образцовый, с эффективными технологиями, - приводит слова садовода сельскохозяйственный портал Куркуль .
В этом году в саду впервые был собран урожай. Конечно, первый урожай, собранный на четвертый год, не является показателем потенциальной урожайности сорта, однако качество орехов уже убедительно показывает их сортовые возможности.
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"Были измерены 2 сорта сада - "Песчанский" и "Кодрене", которые были взорваны первыми. Средний калибр сорта "Песчанский" показал 36 мм, выход ядра - 47%, а сорта "Кодрене", - пояснил руководитель местной агрофирмы "Рассвет" Александр Колесник.
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