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С июля прошлого года визы для въезда в Украину получили 12 россиян, - ГПСУ

30 января, 2023 понедельник
18:54
Украина

С июля 2022, когда заработал визовый режим со страной-агрессором, визы для проезда в Украину получили только 12 граждан России. В основном это женщины и дети

Об этом в эфире телемарафона 30 января сказал спикер ГПСУ Андрей Демченко.

"По моей информации, всего со времени, когда такие изменения были внесены, 12 виз были выданы гражданам России. Почти все они пересекли границу", - сказал он.

"Это преимущественно женщины, дети, пожилые люди, которые получили эту визу и поехали в Украину по гуманитарной причине из-за либо воссоединения семьи, либо к своим близким, находящимся на территории Украины", - добавил представитель ГНСУ.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией 24 февраля 2022 года, поэтому на территории РФ нет украинских дипломатических представительств. Поэтому граждане РФ не могут подаваться на украинские визы на территории страны-агрессора. Это могут делать только россияне, проживающие за границей и имеющие право на временное или постоянное проживание там. Однако не все получившие визы могут пересечь границу, ведь окончательное решение принимают пограничники.

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