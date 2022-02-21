С грузом более 3 тыс. килограммов: космический корабль Cygnus состыковался с МКС

Об этом сообщает NASA в Twitter.



"Northrop Grumman, ваш груз с материалами для науки и закусок прибыл (в МКС – ред.)", - сообщили в управлении.



Пристукивание корабля с грузом в 3 760 кг произошло в 11:44 по киевскому времени.