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С грибами, фаршем или капустой. Как приготовить картофельные зразы.

30 августа, 2023 среда
15:42

Надоело есть будничное картофельное пюре? Картофельные зразы разбавят ваши ежедневные гастрономические будни. Зразы можно приготовить как с начинкой, так и без нее

Картофельные зразы с фаршем

Ингредиенты:

  • 7-8 картофелин
  • фарш говяжье-свиной – 500 г
  • две луковицы
  • пшеничная мука – четыре столовых ложки
  • соль (по вкусу)
  • одно яйцо
  • перец черный молотый (по вкусу)
  • сливочное масло – 20 г

картопляні зрази

Фото: gazdynja

Пошаговый рецепт приготовления:

  • отвариваем картофель, добавляем масло, разминаем
  • фарш отправляем на сковороду с растительным маслом
  • солим, перчим
  • жарим до полуготовности
  • мелко шинкуем лук
  • высыпаем его в фарш
  • обжариваем вместе с мясом
  • отправляем в пюре яйцо
  • вымешиваем
  • всыпаем муку
  • делаем тесто
  • берем немного картофеля
  • формируем своеобразную колбаску
  • разрезаем ее на порционные части
  • из них лепим пласт
  • выкладываем начинку
  • делаем пирожок
  • сформированные зразы отправляем в разогретую емкость с маслом.
  • обжариваем до готовности.

Картофельные зразы с грибами (по этому же рецепту можно готовить зразы с яйцом, или же смешанные – к грибам добавить яйцо)

Ингредиенты:

  • две луковицы
  • грибы – 400 г
  • картофельное пюре – 1 кг
  • пшеничная мука – один стакан
  • растительное масло
  • соль, перец (по вкусу)

картопляні зрази

Фото: maximum.fm

Пошаговый рецепт приготовления:

  • нарезаем мелкими кубиками лук
  • отправляем ее поджариваться до золотистого цвета
  • измельчаем грибы
  • добавляем их к луку
  • жарим до готовности
  • солим, перчим
  • в картофельное пюре добавляем муку, перемешиваем
  • вымешиваем тесто
  • из картофельного теста формируем зразы с начинкой
  • обжариваем их до золотистой корочки со всех сторон.

Картофельные зразы с капустой

Ингредиенты:

  • семь картофелин
  • одна белокочанная капуста
  • пшеничная мука – 300 г
  • одно яйцо
  • соль (по вкусу)
  • перец черный молотый (по вкусу)
  • растительное масло

картопляні зрази

Фото: youtube

Пошаговый рецепт приготовления:

  • отвариваем картофель и делаем пюре
  • шинкуем капусту
  • отправляем ее тушиться на малом огне
  • добавляем масло, немного воды, соли и перца
  • в охлажденное картофельное пюре добавляем яйцо.
  • добавляем 100 г муки
  • перемешиваем до однородности
  • из теста формируем зразы, начиненные капустой
  • выкладываем их на хорошо разогретое масло в сковороде
  • поджариваем с обеих сторон.

Картофельные зразы без начинки

Ингредиенты:

  • картофель – 500 г
  • сыр средней жирности – 180 г
  • куриное яйцо – одна штука
  • твердый сыр – 100 г
  • мука – две столовые ложки
  • укроп – 20 г
  • растительное масло для жарки
  • соль, перец (по вкусу).

картопляні зрази

Фото: haliabaluvana

Приготовление картофельных изделий без начинки:

  • варим картофель в подсоленной воде до готовности
  • толчем в пюре и охлаждаем
  • добавляем сыр
  • убиваем одно яйцо
  • всыпаем несколько ложек муки
  • добавляем мелко нарезанный укроп
  • натираем твердый сыр на мелкой терке
  • добавляем в основной состав
  • тщательно перемешиваем
  • солим, перчим
  • из картофельного теста руками сформируем зразы
  • жарим их на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон
  • подайте их на стол со сметаной.

Картофельные зразы с куриным филе, запеченные в духовке.

Ингредиенты:

Тесто:

  • полтора килограмма картофеля
  • одно яйцо для смазывания
  • одно яйцо в картофельное тесто
  • три столовых ложки муки
  • соль, перец
  • сухари для панировки

картопляні зрази

Фото: haliabaluvana

Начинка из куриного филе:

  • 600 г куриного филе
  • две луковицы
  • масло, перец, соль
  • другие приправы по желанию
  • можно добавить немного грибов

Приготовление:

  • отвариваем картофель, делаем пюре, охлаждаем
  • куриное филе режем кусочками и обжариваем на растительном масле.
  • добавляем измельченный лучок
  • тоже обжариваем
  • к начинке можно добавить немного жареных грибочков или тертого сыра.
  • к пюре добавляем яйцо, муку, соль, перец
  • перемешиваем
  • из теста лепим пирожки, внутрь кладем начинку
  • обваливаем зразы в панировочных сухарях
  • выкладываем в форму, накрытую пергаментом
  • смазываем сверху яйцом
  • выпекаем двадцать минут при температуре 180 градусов до зарумянивания
  • подавайте со сметаной или грибным соусом.

Приятного аппетита!

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