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С грибами, фаршем или капустой. Как приготовить картофельные зразы.
Надоело есть будничное картофельное пюре? Картофельные зразы разбавят ваши ежедневные гастрономические будни. Зразы можно приготовить как с начинкой, так и без нее
Картофельные зразы с фаршем
Ингредиенты:
- 7-8 картофелин
- фарш говяжье-свиной – 500 г
- две луковицы
- пшеничная мука – четыре столовых ложки
- соль (по вкусу)
- одно яйцо
- перец черный молотый (по вкусу)
- сливочное масло – 20 г
Фото: gazdynja
Пошаговый рецепт приготовления:
- отвариваем картофель, добавляем масло, разминаем
- фарш отправляем на сковороду с растительным маслом
- солим, перчим
- жарим до полуготовности
- мелко шинкуем лук
- высыпаем его в фарш
- обжариваем вместе с мясом
- отправляем в пюре яйцо
- вымешиваем
- всыпаем муку
- делаем тесто
- берем немного картофеля
- формируем своеобразную колбаску
- разрезаем ее на порционные части
- из них лепим пласт
- выкладываем начинку
- делаем пирожок
- сформированные зразы отправляем в разогретую емкость с маслом.
- обжариваем до готовности.
Картофельные зразы с грибами (по этому же рецепту можно готовить зразы с яйцом, или же смешанные – к грибам добавить яйцо)
Ингредиенты:
- две луковицы
- грибы – 400 г
- картофельное пюре – 1 кг
- пшеничная мука – один стакан
- растительное масло
- соль, перец (по вкусу)
Фото: maximum.fm
Пошаговый рецепт приготовления:
- нарезаем мелкими кубиками лук
- отправляем ее поджариваться до золотистого цвета
- измельчаем грибы
- добавляем их к луку
- жарим до готовности
- солим, перчим
- в картофельное пюре добавляем муку, перемешиваем
- вымешиваем тесто
- из картофельного теста формируем зразы с начинкой
- обжариваем их до золотистой корочки со всех сторон.
Картофельные зразы с капустой
Ингредиенты:
- семь картофелин
- одна белокочанная капуста
- пшеничная мука – 300 г
- одно яйцо
- соль (по вкусу)
- перец черный молотый (по вкусу)
- растительное масло
Фото: youtube
Пошаговый рецепт приготовления:
- отвариваем картофель и делаем пюре
- шинкуем капусту
- отправляем ее тушиться на малом огне
- добавляем масло, немного воды, соли и перца
- в охлажденное картофельное пюре добавляем яйцо.
- добавляем 100 г муки
- перемешиваем до однородности
- из теста формируем зразы, начиненные капустой
- выкладываем их на хорошо разогретое масло в сковороде
- поджариваем с обеих сторон.
Картофельные зразы без начинки
Ингредиенты:
- картофель – 500 г
- сыр средней жирности – 180 г
- куриное яйцо – одна штука
- твердый сыр – 100 г
- мука – две столовые ложки
- укроп – 20 г
- растительное масло для жарки
- соль, перец (по вкусу).
Фото: haliabaluvana
Приготовление картофельных изделий без начинки:
- варим картофель в подсоленной воде до готовности
- толчем в пюре и охлаждаем
- добавляем сыр
- убиваем одно яйцо
- всыпаем несколько ложек муки
- добавляем мелко нарезанный укроп
- натираем твердый сыр на мелкой терке
- добавляем в основной состав
- тщательно перемешиваем
- солим, перчим
- из картофельного теста руками сформируем зразы
- жарим их на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон
- подайте их на стол со сметаной.
Картофельные зразы с куриным филе, запеченные в духовке.
Ингредиенты:
Тесто:
- полтора килограмма картофеля
- одно яйцо для смазывания
- одно яйцо в картофельное тесто
- три столовых ложки муки
- соль, перец
- сухари для панировки
Фото: haliabaluvana
Начинка из куриного филе:
- 600 г куриного филе
- две луковицы
- масло, перец, соль
- другие приправы по желанию
- можно добавить немного грибов
Приготовление:
- отвариваем картофель, делаем пюре, охлаждаем
- куриное филе режем кусочками и обжариваем на растительном масле.
- добавляем измельченный лучок
- тоже обжариваем
- к начинке можно добавить немного жареных грибочков или тертого сыра.
- к пюре добавляем яйцо, муку, соль, перец
- перемешиваем
- из теста лепим пирожки, внутрь кладем начинку
- обваливаем зразы в панировочных сухарях
- выкладываем в форму, накрытую пергаментом
- смазываем сверху яйцом
- выпекаем двадцать минут при температуре 180 градусов до зарумянивания
- подавайте со сметаной или грибным соусом.
Приятного аппетита!
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