Банош – это одно из главных гуцульских блюд. Рецепт его приготовления чрезвычайно прост, главное, чтобы продукты были натуральными, а в процессе приготовления – сохранять правильную последовательность действий.

Банош по-гуцульски классический

Ингредиенты (ориентировочно на две порции):

сметана или сливки – 500 мл

кукурузная крупа – 200 г

щепотка соли

брынза

сало (по вкусу)

если брынза соленая – кашу можно не солить!

Пошаговое приготовление баноша по-гуцульски:

выливаем сливки в котелок

ставим котелок на умеренный огонь

доводим сливки до кипения

медленно струйкой подсыпаем в котелок кукурузную крупу.

в процессе подсыпания крупы постоянно помешиваем блюдо деревянной ложкой.

убавляем огонь на малый

добавляем щепотку соли

готовим, помешивая

крупа должна стать мягкой

интенсивно взбиваем кашу ложкой, чтобы на поверхности проступило масло.

выкладываем кашу в неглубокую тарелку

нарезаем сало и из него жарим шкварки

выкладываем шкварки на банош

немного поливаем банош жиром

режем брынзу маленькими ломтиками

крошим брынзу прямо на кашу.

Фото: из общедоступных источников



Банош с брынзой

Банош готовят с брынзой, грибами или шкварками. Подают на стол – сразу.

Ингредиенты:

кукурузная крупа – 180 г

сметана (15%) – 500 мл

сливки (20%0 – 500 мл

брынза – 100 г

сало – 300 г

перец, соль (по вкусу).

Пошаговое приготовление баноша с брынзой:

выкладываем в кастрюлю 500 мл сметаны

влейте 500 мл сливок

перемешиваем все венчиком

ставим кастрюлю на средний огонь

добавляем перец и соль

медленно всыпаем кукурузную крупу, не переставая помешивать венчиком.

дальше еще семь минут помешиваем

выключаем огонь

накрываем кастрюлю крышкой

даем постоять пять минут

режем мелкими кубиками сало

обжариваем сало в сковороде до золотистого оттенка

выкладываем банош в миску

посыпаем сверху шкварками

посыпаем кусочками брынзы.

Подаем к столу сразу!

Фото: из общедоступных источников

Банош с грибами

Этот рецепт менее калорийный, чем традиционный

Ингредиенты:

кукурузная крупа – полтора стакана

один килограмм грибов (например – вешенки, белые и т.п.)

домашняя сметана – полтора стакана

два стакана воды

три луковицы

одна чайная ложка соли

пол чайной ложки молотого черного перца

одна столовая ложка пшеничной муки

полстакана молока

три зубка чеснока

укроп (по вкусу)

растительное масло – 20 г.

Пошаговое приготовление баноша с грибами:

моем, чистим и измельчаем грибы

отвариваем грибы: в кипяток всыпаем грибы и добавляем соль.

после кипения варим грибы еще две минуты

процеживаем, промываем под холодной водой

нарезаем полукольцами лук, обжариваем

к луку добавляем грибы

жарим до готовности

добавляем муку, помешивая

добавляем молоко и домашнюю сметану

перчим и солим (по вкусу)

добавляем свежую измельченную зелень

трем чеснок

до готовности подливку доводим до кипения

даем закипеть, и подливка готова

промываем в холодной воде кукурузную крупу

добавляем в кастрюлю воду

доводим до кипения

кашу варим четыре минуты

солим (по вкусу)

добавляем сливки или сметану

помешивая, доводим кашу до кипения

накрываем крышкой

оставляем на двадцать минут постоять

выкладываем блюдо на тарелку

украшайте зеленью и брынзой.

Фото: zelenasadyba.com.ua



Банош в мультиварке

Советуем вам попробовать приготовить банош в мультиварке

Ингредиенты:

кукурузная крупа - 200 г

сало – 100 г

сливки (33%) – 500 мл

брынза – 100 г

сушеные грибы – 50 г

лук репчатый – 2 шт.

топленое масло - 20 г

соль – 1 ч. л.

Пошаговое приготовление баноша в мультиварке:

промываем грибы

кладем грибы в миску с водой на полчаса

отжимаем грибы

набираем воду в кастрюлю

кладем в воду луковицу

засыпаем в воду грибы

варим до готовности

в чашу мультиварки засыпаем кукурузную крупу

заливаем грибным бульоном

перемешиваем

добавляем сливки и соль

перемешиваем

ставим чашу в мультиварку на сорок минут при режиме "Гречка"

в процессе приготовления три раза перемешиваем кашу

измельчаем и поджариваем сало

пассеруем десять минут лук на топленом масле с готовыми грибами

готовую кашу выкладываем на тарелки

сверху выкладываем нарезанную кубиками брынзу

посыпаем шкварками и грибами с луком

украшаем по вкусу зеленью.

Приятного аппетита!