С грибами, брынзой и по-гуцульски. Рецепты приготовления баноша
Банош (бануш) – это вязкая кукурузная каша, сваренная на сметане (сливках), ее можно заправить шкварками, брынзой, грибами и т.п. Это блюдо украинской национальной кухни, распространено в карпатском регионе, в частности, на гуцульщине.
Банош – это одно из главных гуцульских блюд. Рецепт его приготовления чрезвычайно прост, главное, чтобы продукты были натуральными, а в процессе приготовления – сохранять правильную последовательность действий.
Банош по-гуцульски классический
Ингредиенты (ориентировочно на две порции):
- сметана или сливки – 500 мл
- кукурузная крупа – 200 г
- щепотка соли
- брынза
- сало (по вкусу)
- если брынза соленая – кашу можно не солить!
Пошаговое приготовление баноша по-гуцульски:
- выливаем сливки в котелок
- ставим котелок на умеренный огонь
- доводим сливки до кипения
- медленно струйкой подсыпаем в котелок кукурузную крупу.
- в процессе подсыпания крупы постоянно помешиваем блюдо деревянной ложкой.
- убавляем огонь на малый
- добавляем щепотку соли
- готовим, помешивая
- крупа должна стать мягкой
- интенсивно взбиваем кашу ложкой, чтобы на поверхности проступило масло.
- выкладываем кашу в неглубокую тарелку
- нарезаем сало и из него жарим шкварки
- выкладываем шкварки на банош
- немного поливаем банош жиром
- режем брынзу маленькими ломтиками
- крошим брынзу прямо на кашу.
Фото: из общедоступных источников
Банош с брынзой
Банош готовят с брынзой, грибами или шкварками. Подают на стол – сразу.
Ингредиенты:
- кукурузная крупа – 180 г
- сметана (15%) – 500 мл
- сливки (20%0 – 500 мл
- брынза – 100 г
- сало – 300 г
- перец, соль (по вкусу).
Пошаговое приготовление баноша с брынзой:
- выкладываем в кастрюлю 500 мл сметаны
- влейте 500 мл сливок
- перемешиваем все венчиком
- ставим кастрюлю на средний огонь
- добавляем перец и соль
- медленно всыпаем кукурузную крупу, не переставая помешивать венчиком.
- дальше еще семь минут помешиваем
- выключаем огонь
- накрываем кастрюлю крышкой
- даем постоять пять минут
- режем мелкими кубиками сало
- обжариваем сало в сковороде до золотистого оттенка
- выкладываем банош в миску
- посыпаем сверху шкварками
- посыпаем кусочками брынзы.
Подаем к столу сразу!
Фото: из общедоступных источников
Банош с грибами
Этот рецепт менее калорийный, чем традиционный
Ингредиенты:
- кукурузная крупа – полтора стакана
- один килограмм грибов (например – вешенки, белые и т.п.)
- домашняя сметана – полтора стакана
- два стакана воды
- три луковицы
- одна чайная ложка соли
- пол чайной ложки молотого черного перца
- одна столовая ложка пшеничной муки
- полстакана молока
- три зубка чеснока
- укроп (по вкусу)
- растительное масло – 20 г.
Пошаговое приготовление баноша с грибами:
- моем, чистим и измельчаем грибы
- отвариваем грибы: в кипяток всыпаем грибы и добавляем соль.
- после кипения варим грибы еще две минуты
- процеживаем, промываем под холодной водой
- нарезаем полукольцами лук, обжариваем
- к луку добавляем грибы
- жарим до готовности
- добавляем муку, помешивая
- добавляем молоко и домашнюю сметану
- перчим и солим (по вкусу)
- добавляем свежую измельченную зелень
- трем чеснок
- до готовности подливку доводим до кипения
- даем закипеть, и подливка готова
- промываем в холодной воде кукурузную крупу
- добавляем в кастрюлю воду
- доводим до кипения
- кашу варим четыре минуты
- солим (по вкусу)
- добавляем сливки или сметану
- помешивая, доводим кашу до кипения
- накрываем крышкой
- оставляем на двадцать минут постоять
- выкладываем блюдо на тарелку
- украшайте зеленью и брынзой.
Фото: zelenasadyba.com.ua
Банош в мультиварке
Советуем вам попробовать приготовить банош в мультиварке
Ингредиенты:
- кукурузная крупа - 200 г
- сало – 100 г
- сливки (33%) – 500 мл
- брынза – 100 г
- сушеные грибы – 50 г
- лук репчатый – 2 шт.
- топленое масло - 20 г
- соль – 1 ч. л.
Пошаговое приготовление баноша в мультиварке:
- промываем грибы
- кладем грибы в миску с водой на полчаса
- отжимаем грибы
- набираем воду в кастрюлю
- кладем в воду луковицу
- засыпаем в воду грибы
- варим до готовности
- в чашу мультиварки засыпаем кукурузную крупу
- заливаем грибным бульоном
- перемешиваем
- добавляем сливки и соль
- перемешиваем
- ставим чашу в мультиварку на сорок минут при режиме "Гречка"
- в процессе приготовления три раза перемешиваем кашу
- измельчаем и поджариваем сало
- пассеруем десять минут лук на топленом масле с готовыми грибами
- готовую кашу выкладываем на тарелки
- сверху выкладываем нарезанную кубиками брынзу
- посыпаем шкварками и грибами с луком
- украшаем по вкусу зеленью.
Приятного аппетита!
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