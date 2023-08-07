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С грибами, брынзой и по-гуцульски. Рецепты приготовления баноша

7 августа, 2023 понедельник
16:45

Банош (бануш) – это вязкая кукурузная каша, сваренная на сметане (сливках), ее можно заправить шкварками, брынзой, грибами и т.п. Это блюдо украинской национальной кухни, распространено в карпатском регионе, в частности, на гуцульщине.

Банош – это одно из главных гуцульских блюд. Рецепт его приготовления чрезвычайно прост, главное, чтобы продукты были натуральными, а в процессе приготовления – сохранять правильную последовательность действий.

Банош по-гуцульски классический

Ингредиенты (ориентировочно на две порции):

  • сметана или сливки – 500 мл
  • кукурузная крупа – 200 г
  • щепотка соли
  • брынза
  • сало (по вкусу)
  • если брынза соленая – кашу можно не солить!

Рецепт БаношА

Пошаговое приготовление баноша по-гуцульски:

  • выливаем сливки в котелок
  • ставим котелок на умеренный огонь
  • доводим сливки до кипения
  • медленно струйкой подсыпаем в котелок кукурузную крупу.
  • в процессе подсыпания крупы постоянно помешиваем блюдо деревянной ложкой.
  • убавляем огонь на малый
  • добавляем щепотку соли
  • готовим, помешивая
  • крупа должна стать мягкой
  • интенсивно взбиваем кашу ложкой, чтобы на поверхности проступило масло.
  • выкладываем кашу в неглубокую тарелку
  • нарезаем сало и из него жарим шкварки
  • выкладываем шкварки на банош
  • немного поливаем банош жиром
  • режем брынзу маленькими ломтиками
  • крошим брынзу прямо на кашу.

Рецепт Баноша

Фото: из общедоступных источников


Банош с брынзой

Банош готовят с брынзой, грибами или шкварками. Подают на стол – сразу.

Ингредиенты:

  • кукурузная крупа – 180 г
  • сметана (15%) – 500 мл
  • сливки (20%0 – 500 мл
  • брынза – 100 г
  • сало – 300 г
  • перец, соль (по вкусу).

Пошаговое приготовление баноша с брынзой:

  • выкладываем в кастрюлю 500 мл сметаны
  • влейте 500 мл сливок
  • перемешиваем все венчиком
  • ставим кастрюлю на средний огонь
  • добавляем перец и соль
  • медленно всыпаем кукурузную крупу, не переставая помешивать венчиком.
  • дальше еще семь минут помешиваем
  • выключаем огонь
  • накрываем кастрюлю крышкой
  • даем постоять пять минут
  • режем мелкими кубиками сало
  • обжариваем сало в сковороде до золотистого оттенка
  • выкладываем банош в миску
  • посыпаем сверху шкварками
  • посыпаем кусочками брынзы.

Подаем к столу сразу!

Рецепт Баноша

Фото: из общедоступных источников

Банош с грибами

Этот рецепт менее калорийный, чем традиционный

Ингредиенты:

  • кукурузная крупа – полтора стакана
  • один килограмм грибов (например – вешенки, белые и т.п.)
  • домашняя сметана – полтора стакана
  • два стакана воды
  • три луковицы
  • одна чайная ложка соли
  • пол чайной ложки молотого черного перца
  • одна столовая ложка пшеничной муки
  • полстакана молока
  • три зубка чеснока
  • укроп (по вкусу)
  • растительное масло – 20 г.

Пошаговое приготовление баноша с грибами:

  • моем, чистим и измельчаем грибы
  • отвариваем грибы: в кипяток всыпаем грибы и добавляем соль.
  • после кипения варим грибы еще две минуты
  • процеживаем, промываем под холодной водой
  • нарезаем полукольцами лук, обжариваем
  • к луку добавляем грибы
  • жарим до готовности
  • добавляем муку, помешивая
  • добавляем молоко и домашнюю сметану
  • перчим и солим (по вкусу)
  • добавляем свежую измельченную зелень
  • трем чеснок
  • до готовности подливку доводим до кипения
  • даем закипеть, и подливка готова
  • промываем в холодной воде кукурузную крупу
  • добавляем в кастрюлю воду
  • доводим до кипения
  • кашу варим четыре минуты
  • солим (по вкусу)
  • добавляем сливки или сметану
  • помешивая, доводим кашу до кипения
  • накрываем крышкой
  • оставляем на двадцать минут постоять
  • выкладываем блюдо на тарелку
  • украшайте зеленью и брынзой.

Рецепт Баноша

Фото: zelenasadyba.com.ua


Банош в мультиварке

Советуем вам попробовать приготовить банош в мультиварке

Ингредиенты:

  • кукурузная крупа - 200 г
  • сало – 100 г
  • сливки (33%) – 500 мл
  • брынза – 100 г
  • сушеные грибы – 50 г
  • лук репчатый – 2 шт.
  • топленое масло - 20 г
  • соль – 1 ч. л.

Пошаговое приготовление баноша в мультиварке:

  • промываем грибы
  • кладем грибы в миску с водой на полчаса
  • отжимаем грибы
  • набираем воду в кастрюлю
  • кладем в воду луковицу
  • засыпаем в воду грибы
  • варим до готовности
  • в чашу мультиварки засыпаем кукурузную крупу
  • заливаем грибным бульоном
  • перемешиваем
  • добавляем сливки и соль
  • перемешиваем
  • ставим чашу в мультиварку на сорок минут при режиме "Гречка"
  • в процессе приготовления три раза перемешиваем кашу
  • измельчаем и поджариваем сало
  • пассеруем десять минут лук на топленом масле с готовыми грибами
  • готовую кашу выкладываем на тарелки
  • сверху выкладываем нарезанную кубиками брынзу
  • посыпаем шкварками и грибами с луком
  • украшаем по вкусу зеленью.

Приятного аппетита!

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