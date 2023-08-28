С готовыми к диалогу россиянами нужно разговаривать, это не "зрада", – историк Сергей Плохий

Об этом он сказал в интервью Эспрессо.

"Это ситуация, которая открылась благодаря героизму украинской армии, украинского народа не будет продолжаться постоянно. Если мы хотим как-то на нее влиять, нам нужно быть включенными в эти процессы: нам надо говорить, нам нужно общаться. Иногда это очень трудно, если посмотреть на современные дискуссии в украинском интернете о "хороших русских". То есть идея коммуникации с кем-либо фактически исключается, трактуется, как, возможно, предательство. Но что это значит? Это означает создание в этот ключевой момент гетто, где мы остаемся со своей собственной правдой и ограничиваем свою возможность практически повлиять на изменение более широких нарративов и представление о себе и о мире вокруг нас", - заявил Плохий.

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По его словам, речь идет не о российских империалистах, а о тех, кто сейчас поддерживает Украину.

"Я знаю также других людей, которых не было до 2022 года. Они появились сейчас, и с этими людьми надо говорить", - конкретизировал Сергей Плохий.

"Начались изменения. И у нас есть возможность либо поддержать эти изменения, либо изолироваться и не поддержать, а значит отдать это в жертву кому-то другому: фактически открыть путь для каких-то интерпретаций, которые будут совершенно другими, если не противоречивыми по сравнению с нашим опытом, с нашими представлениями. Это означало бы не войти в дверь, которая была открыта украинским войском и украинским народом, - это было бы стратегически плохо", - подчеркнул историк.