С горючим для посевной кампании в Волынской области проблем не будет, - Погуляйко

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.TV.



“Нефтебаза в Луцке почти уничтожена. С горючим в области проблем нет. На заправках можно заправить автомобиль и бензином, и дизельным топливом. Также активно у нас идет посевная компания. Почти 10 тыс. гектаров мы уже посеяли и работаем дальше”, - рассказал Погуляйко



Погуляйко подчеркнул, что посевная будет проведена по плану.



“Учитывая факт обстрела нефтебазы, мы все равно продолжаем посевную кампанию. Будем закупать топливо в других местах, если нам не хватит. Мы же понимаем, что враг рассчитывает запугать нас. Нас не запугать. Мы продолжаем работать", - добавил Погуляйко

Напомним, 28 марта в Волынской области прогремел взрыв.

Глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко сообщил, что по предварительным данным жертв в результате ракетных ударов по нефтебазе в Луцке нет.