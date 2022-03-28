С горючим для посевной кампании в Волынской области проблем не будет, - Погуляйко
Глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко сообщил, что в области активно продолжается посевная кампания, дефицита горючего нет
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.TV.
“Нефтебаза в Луцке почти уничтожена. С горючим в области проблем нет. На заправках можно заправить автомобиль и бензином, и дизельным топливом. Также активно у нас идет посевная компания. Почти 10 тыс. гектаров мы уже посеяли и работаем дальше”, - рассказал Погуляйко
Погуляйко подчеркнул, что посевная будет проведена по плану.
“Учитывая факт обстрела нефтебазы, мы все равно продолжаем посевную кампанию. Будем закупать топливо в других местах, если нам не хватит. Мы же понимаем, что враг рассчитывает запугать нас. Нас не запугать. Мы продолжаем работать", - добавил Погуляйко
- Напомним, 28 марта в Волынской области прогремел взрыв.
- Глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко сообщил, что по предварительным данным жертв в результате ракетных ударов по нефтебазе в Луцке нет.
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