С горячих точек Украины эвакуировано более 1,7 млн человек, - Укрзалізниця
Из областей, где активно ведутся бои, люди выезжают поездами. По состоянию на 8 марта эвакуировали 1,7 млн человек
Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци в Telegram.
"Наши железнодорожники, рискуя своей жизнью, эвакуировали уже более 1,7 млн человек. Мы безгранично благодарны всем, кто работает в поездах, депо, составляет графики, ремонтирует инфраструктуру и подвижной состав", - говорится в сообщении.
Железнодорожники отмечают, что из-за количества людей сложно обеспечить комфортные перевозки, но главной целью является дать возможность уехать из-под обстрелов всем желающим.
В УЗ также выразили благодарность работникам железной дороги и людям, которые помогают производить ежи и защищают Украину.
"Мы видим тысячи слов благодарности. Они очень важны для каждого, кто работает на УЗ, и всегда находят адресата. Они держат нас в форме и не позволяют опускать руки. Пишите их! Они придадут нам сил работать дальше", - подытожили в сообщении.
- Напомним, "Укрзалізниця" обнародовала список эвакуационных поездов на 8 марта.
- АО "Укрзализныця" добавило еще три эвакуационных рейса.
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