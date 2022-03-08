С горячих точек Украины эвакуировано более 1,7 млн человек, - Укрзалізниця

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци в Telegram.



"Наши железнодорожники, рискуя своей жизнью, эвакуировали уже более 1,7 млн человек. Мы безгранично благодарны всем, кто работает в поездах, депо, составляет графики, ремонтирует инфраструктуру и подвижной состав", - говорится в сообщении.



Железнодорожники отмечают, что из-за количества людей сложно обеспечить комфортные перевозки, но главной целью является дать возможность уехать из-под обстрелов всем желающим.



В УЗ также выразили благодарность работникам железной дороги и людям, которые помогают производить ежи и защищают Украину.



"Мы видим тысячи слов благодарности. Они очень важны для каждого, кто работает на УЗ, и всегда находят адресата. Они держат нас в форме и не позволяют опускать руки. Пишите их! Они придадут нам сил работать дальше", - подытожили в сообщении.

Напомним, "Укрзалізниця" обнародовала список эвакуационных поездов на 8 марта.

АО "Укрзализныця" добавило еще три эвакуационных рейса.