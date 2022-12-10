Об этом сообщил у себя в telegram-канале Денис Казанский.

Стало известно, что 18-летний коллаборант из Купянска Илья Гаманин, уничтожавший украинский герб на камеру во время оккупации города, в сентябре пошел служить в "армию ЛНР", уже в ноябре погиб под Бахмутом.

Также добавляется, что на самом деле это печальная история о том, как "русский мир" убил сначала душу, а затем и тело украинского подростка, который при других обстоятельствах мог бы счастливо жить в мирной Украине.

Напомним, СБУ задержала в Одессе агента России, пытавшегося разведать размещение украинских противокорабельных ракетных комплексов "Нептун" для дальнейшей передачи врагу

9 декабря также сообщалось , что Служба безопасности Украины собрала неопровержимые доказательства вины руководителя Почаевской духовной семинарии в антиукраинской деятельности.

9 декабря СБУ задержала коллаборанта , обесточившего часть Донетчины и перенаправившего энергию на нужды РФ.