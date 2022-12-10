С гордостью уничтожал украинский герб на камеру во время оккупации города Купянск: погиб коллаборант, служивший в "армии ЛНР"
18-летний коллаборант из Купянска Илья Гаманин, который в сентябре пошел служить в "армию ЛНР", погиб под Бахмутом
Об этом сообщил у себя в telegram-канале Денис Казанский.
Стало известно, что 18-летний коллаборант из Купянска Илья Гаманин, уничтожавший украинский герб на камеру во время оккупации города, в сентябре пошел служить в "армию ЛНР", уже в ноябре погиб под Бахмутом.
Также добавляется, что на самом деле это печальная история о том, как "русский мир" убил сначала душу, а затем и тело украинского подростка, который при других обстоятельствах мог бы счастливо жить в мирной Украине.
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