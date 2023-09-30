С фотоаппаратом в руках: в бою под Курдюмовкой погиб фотограф и воин-добровольец из Лос-Анджелеса Владимир Миронюк

Об этом написал журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook. Он был лично знаком с Владимиром Миронюком.

Свой последний рискованный фоторепортаж Владимир Миронюк сделал в бою под Курдюмовкой на позиции украинской пехоты, где враг атаковал и много часов вел ураганный обстрел. Миронюк погиб в возрасте 59 лет. Из-за плотного обстрела его тело не могли унести три дня.

Фото: facebook/wlady.koffeanon

"Герой-фотограф Владимир Миронюк погиб на передовых позициях под Курдюмовкой с фотоаппаратом в руках, с кадрами последнего, рискованного репортажа", - написал Бутусов.

Владимир Миронюк – украинец, живший в Лос-Анджелесе, но вернувшийся на родину, когда начался Майдан. На фронте он был известен по позывному "Джону".

В Америке "Джон" любил фотографировать красоту природы. А в Украине он почувствовал призыв фотографировать героев. С 2014 года он стал одним из людей-талисманов на фронте и благодарил фотографиями каждого солдата, которого встречал.

Фото: facebook/wlady.koffeanon

"Он не был профессиональным журналистом. Он не был профессиональным фотографом. Он не был профессиональным солдатом. Но его поразительные фотографии видели много людей, и чтобы делать такое там, где он был на фронте, нужно иметь сердце и выносливость воина", - рассказал о погибшего Бутусов.

Владимир Миронюк был фотографом-солдатом. Он рассказывал, что его фотографии часто разыскивали родные и близкие погибших. Ведь именно эти фотографии часто были единственными из полей боев, которые потом и оставались на могилах павших воинов.

Фото: facebook/wlady.koffeanon

Миронюк сказал, что лучшим памятником за эту войну был бы обстрелянный фронтовый джип на пьедестале. Именно на таких автомобилях передвигаются малые мобильные группы военных.

На странице Владимира у Facebook появилось немало воспоминаний от военных.

Все вспоминают его. Кто-то подбросил Владимира к машине в Бахмуте, кто-то провел с ним в окопах на передовой много дней, а другие – выкладывают фото вместе с фотографом.

Солдат-фотограф, не знавший страха, очень уважал украинских воинов и умел в самых тяжелых условиях делать их фото. На этих фотографиях видно, насколько добры и светлы те, кто сегодня закрывает более двух тысяч километров линии фронта и отвоевывает метр за метром украинские земли.

Друзья "Джона" просят помочь найти такое заведение в Киеве, которое поможет организовать фотовыставку Владимира Миронюка с его фронтовыми фото.