С флагами России и "Слава Путину": в Нигерии сторонники хунты напали на посольство Франции
В воскресенье, 30 июля, в Нигере сторонники хунты прошли маршем по улицам столицы Ниамея - они размахивали российскими флагами, скандировали имя Путина и напали на посольство Франции
Об этом пишет АР .
Отмечается, что протестующие прошли по городу до посольства Франции, где подожгли двери здания, позже армия Нигера разогнала толпу протестующих. Таким образом сторонники хунты осудили колониальную политику Франции прошлого века.
Отмечается, что в это время ЧВК Вагнера уже действует в соседней стране Мали. Издание считает, что таким образом президент России Владимир Путин хочет расширить влияние своей страны в регионе.
"Однако пока неясно, пойдут ли новые лидеры хунты навстречу Москве или будут поддерживать западных партнеров Нигера", - говорится в объяснении.
В воскресенье на экстренной встрече в Абджуа, Западноафриканский блок заявил, что приостанавливает отношения с Нигером и санкционирует применение силы, если президент не будет восстановлен в должности в течение недели.
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