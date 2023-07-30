Об этом пишет АР .

Отмечается, что протестующие прошли по городу до посольства Франции, где подожгли двери здания, позже армия Нигера разогнала толпу протестующих. Таким образом сторонники хунты осудили колониальную политику Франции прошлого века.

Отмечается, что в это время ЧВК Вагнера уже действует в соседней стране Мали. Издание считает, что таким образом президент России Владимир Путин хочет расширить влияние своей страны в регионе.

"Однако пока неясно, пойдут ли новые лидеры хунты навстречу Москве или будут поддерживать западных партнеров Нигера", - говорится в объяснении.

В воскресенье на экстренной встрече в Абджуа, Западноафриканский блок заявил, что приостанавливает отношения с Нигером и санкционирует применение силы, если президент не будет восстановлен в должности в течение недели.