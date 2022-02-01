С флагами НАТО и государств-союзников: в Раде нардепы "ЕС" поблагодарили партнеров, поддержавших Украину в противостоянии агрессии РФ
Депутаты партии "Европейская солидарность" поблагодарили страны НАТО и ЕС, которые предоставили Украине военную помощь на фоне угрозы российского вторжения
Об этом сообщает Еспресо.TV, ссылаясь на заседание Верховной Рады.
Депутаты вышли с флагами государств-союзников Украины, оказывавших Киеву поддержку при обострении риска нового нападения России.
Они поблагодарили каждую страну, которая в тяжелое время для нашего государства не осталась в стороне, а главное помогает нам оружием, чтобы оккупант знал, что мы будем встречать его в каждом селе, в каждом районе и в каждом городе.
"Мы хотели бы поблагодарить наших партнеров, стоящих бок о бок с Украиной перед московской угрозой вторжения. Мы благодарим за понимание, что Россия пытается восстановить советскую империю, и представляет угрозу не только украинской территориальной целостности и суверенитету, а также демократии, правам человека и международной безопасности", - подчеркнула депутат ЕС София Федина.
Парламентарии закончили свое выступление словами "Слава Украине! Героям слава!".
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