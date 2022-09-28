Об этом сообщает The Guardian.

"Россиян, которым удается выехать из страны, на границе с Грузией встречают антивоенные протестующие с украинскими флагами и плакатами", – говорится в сообщении.

Ранее редактор новостей ITV Эмма Берроуз, которая была на границе, опубликовала в твиттере снимки с людьми, которые держат в руках баннеры, на одном из которых написано: "В опросах большинство из вас поддерживает войну. А зачем же вы бежите от нее?".

На другом баннере, который держит девушка, написано: "Диктаторы делают то, что хочет большинство народа. А промытые мозги – результат бездействия самих россиян". В своей публикации Берроуз отметила, что возле грузинской границы с Россией протестующие поют гимн Украины и "троллят" выезжающих из своей страны россиян.

21 сентября Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в России. Позже соответствующий указ появился на сайте Кремля, а министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что будут мобилизованы 300 тысяч человек.

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