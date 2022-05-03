"С филигранной точностью": артиллеристы-десантники из Сичеславской бригады показали, как уничтожают российские танки

Читайте также:

Причастные к появлению ПЦУ вместе с Порошенко были в "расстрельных" списках рашистов, - нардеп Василевская-Смаглюк

Добровольческий легион "Свобода России" действует на территории РФ, мы этим не управляем, - Арестович