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"С филигранной точностью": артиллеристы-десантники из Сичеславской бригады показали, как уничтожают российские танки
Артиллеристы-десантники из Сичеславской бригады обнародовали видео уничтожения российских танков
- Ранее николаевские десантники также показали , как уничтожают кафиров вместе с бронетехникой.
- Напомним, что за сутки 2 мая противовоздушная оборона Украины уничтожила 8 вражеских беспилотников, один из которых стоит $7 млн.
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