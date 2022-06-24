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Главная Экономика С февраля Украина смогла экспортировать лишь 4 млн тонн зерна, еще 18 – ждут на элеваторах, - Минагрополитики

С февраля Украина смогла экспортировать лишь 4 млн тонн зерна, еще 18 – ждут на элеваторах, - Минагрополитики

24 июня, 2022 пятница
23:01
Экономика

С начала российской полномасштабной агрессии Украина смогла экспортировать лишь малую часть своего зернового потенциала

Такие данные на международной конференции по безопасности в Берлине привел Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский, передает Укринформ.

"Нам удалось экспортировать только 4 млн тонн сельскохозяйственных продуктов после начала войны. Для сравнения: экспорт через наши морские порты до войны равнялся 5-6 млн тонн в месяц. 18 млн тонн зерна годового урожая все еще ждут того, чтобы быть отправлены», – сказал министр.

Он добавил, что уже в этом месяце начинается сбор нового урожая.

По словам Сольского, Россия лишь декларирует готовность разблокировать украинские порты "для обеспечения продовольственной безопасности", но при этом 4 июня войска РФ разрушили второй крупнейший украинский зерновой терминал в Николаеве, а 22 июня там же атаковали перевалочный терминал Everi компании Viterra. Россия постоянно запускает ракеты по транспортной инфраструктуре, которая служит в качестве коридора для экспорта украинского зерна по Дунаю – последняя такая атака была 4 дня назад.

"Очевидно, что Россия не намерена разблокировать экспорт из Украины и использует свою угрозу глобальной продовольственной безопасности как оружие", - заявил глава Минагропрода.

Он заверил, что Украина ищет все возможности для экспорта. Сольский призвал европейских политиков определить приоритеты в своих государствах и ввести субсидии для производства грузовых мощностей для транспортировки зерна. Украина также начала двусторонние переговоры по проектам создания экспортных терминалов.

Наше государство, по словам Сольского, приветствовало бы учреждение фонда для закупки зерна у украинских фермеров напрямую на территории Украины. Это позволило бы нашим производителям продавать урожай и обеспечить продовольственную безопасность на мировом рынке.

Как сообщалось, Украина организовала два пути экспорта зерна, через Румынию и Польшу, и ведет переговоры по третьему со странами Балтии. В мае 2022 года удалось отгрузить на экспорт всеми видами транспорта более 1,743 млн. тонн зерновых, масличных и продуктов переработки, что составляет 180% от апрельского объема.

  • Напомним, при условии российской блокады портов в Черном море Украина будет экспортировать зерно через Польшу и Румынию.
  • А 13 июня стало известно, что 18 тыс. тонн украинской кукурузы впервые доставили в Испанию по новому маршруту через Польшу.
  • 15 июня, заместитель министра АПК заявил , что Украина продолжает работать над разблокировкой портов, но имеет и "план Б".
  • В этот же день президент Румынии Клаус Йоханнис описал процесс транспортировки украинского зерна как логистический вызов "эпических масштабов". В то же время, он заявил, что Украина увеличила транзит зерна через Румынию в 4 раза, а теперь планирует еще удвоить объем.

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война с Россией
Украина
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