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Главная война с Россией С февраля Россия нанесла по Украине 16 тыс. ракетных ударов, из них 97% - по гражданским объектам, - Резников

С февраля Россия нанесла по Украине 16 тыс. ракетных ударов, из них 97% - по гражданским объектам, - Резников

28 ноября, 2022 понедельник
16:34
война с Россией

С начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года Россия нанесла по Украине 16 тыс. ракетных ударов

Соответствующую инфографику опубликовал в Twitter министр обороны Украины Алексей Резников.

"За последние девять месяцев Россия нанесла более 16 тысяч ракетных ударов по Украине. 97% российских целей являются гражданскими", – написал он.

По его словам, оккупанты понесут ответственность за свои действия.

"Мы воюем против террористического государства. Украина победит и привлечет военных преступников к ответственности", - подчеркнул Резников.

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Алексей Резников
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