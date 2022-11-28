Соответствующую инфографику опубликовал в Twitter министр обороны Украины Алексей Резников.

"За последние девять месяцев Россия нанесла более 16 тысяч ракетных ударов по Украине. 97% российских целей являются гражданскими", – написал он.

По его словам, оккупанты понесут ответственность за свои действия.

"Мы воюем против террористического государства. Украина победит и привлечет военных преступников к ответственности", - подчеркнул Резников.

23 ноября Европарламент проголосовал за признание РФ государством-спонсором терроризма .

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