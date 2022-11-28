С февраля Россия нанесла по Украине 16 тыс. ракетных ударов, из них 97% - по гражданским объектам, - Резников
С начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года Россия нанесла по Украине 16 тыс. ракетных ударов
Соответствующую инфографику опубликовал в Twitter министр обороны Украины Алексей Резников.
"За последние девять месяцев Россия нанесла более 16 тысяч ракетных ударов по Украине. 97% российских целей являются гражданскими", – написал он.
По его словам, оккупанты понесут ответственность за свои действия.
"Мы воюем против террористического государства. Украина победит и привлечет военных преступников к ответственности", - подчеркнул Резников.
- 23 ноября Европарламент проголосовал за признание РФ государством-спонсором терроризма .
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