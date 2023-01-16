Об этом сообщает Госэкоинспекция .

"59 150 га лесов и других насаждений выжжены ракетами и снарядами, некоторые из них, возможно, будут восстанавливаться в течение десятка лет, и это при самых оптимистичных расчетах, остальные - потеряны навсегда", - говорится в сообщении.

Кроме того, 280 132 м2 почвы загрязнены опасными веществами, а 11 079 525 м2 земель засорены остатками уничтоженных объектов и боеприпасов.

Ранее первый заместитель главы МВД Евгений Енин говорил, что в результате действий оккупантов около 30% территории Украины усеяны взрывоопасными предметами , что делает нашу страну одной из самых загрязненных в мире.

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