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С ежегодным доходом в $ 150 млн: СБУ раскрыла схему по оформлению документов для моряков

22 июля, 2021 четверг
15:15
Криминал С ежегодным доходом в $ 150 млн: СБУ раскрыла схему по оформлению документов для моряков

Киберспециалисты Службы безопасности Украины и Министерство инфраструктуры разоблачили и заблокировали масштабную преступную схему оформления разрешительных документов моряков

Об этом передает пресс-служба СБУ.

Отмечается, фактически государственный реестр находился во владении сторонних частных лиц. Это позволяло злоумышленникам незаконно оформлять разрешительные документы для моряков.

Ориентировочный размер неправомерной выгоды, которую преступники получали ежегодно достигал более $ 150 млн.

В этой схеме были объединены работа сети агентов-посредников, которые за вознаграждение "помогали" морякам проходить регулярное подтверждение своей квалификации, и несанкционированное вмешательство в государственный реестр.

"Если моряк пытался самостоятельно пройти тестирование через личный кабинет, то ему создавали искусственные препятствия. Например, затягивали сроки выдачи сертификатов или искажали результаты тестов ", - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что он был вынужден обращаться к посреднику. А тот с помощью нелегитимного приложения загружал документы моряка в реестр, обеспечивал положительное прохождение тестирования и конечное подтверждение квалификации. При этом самому заказчику не нужно было посещать учебные центры, курсы или проходить медицинские обследования.

Вознаграждение "агенту" составляло $ 3-8 тыс. в зависимости от должности моряка.

Установлено, что в схеме были задействованы бывшие и нынешние чиновники Государственной службы морского и речного транспорта Украины и Инспекции по вопросам подготовки и дипломирования моряков.

Расследуя уголовное производство, киберспециалисты СБУ установили, что госреестр документов моряков и автоматизированные системы контролировали посторонние лица. Они и имели доступ к этим ресурсам, хотя те разрабатывались и были приобретены за государственные средства.

Злоумышленники имели ряд групп в различных месседжерах, где координировали свою работу.

Сейчас реестр и сопутствующие автоматизированные системы изъят, а доступ к ним третьим лицам, в том числе фигурантам уголовного производства, заблокирован.

СБУ принимает все организационно-технические мероприятия, чтобы окончательно вернуть реестр в управление государства и восстановить его стабильную работу.

Обыски прошли в офисах, дата-центрах и в местах проживания фигурантов. Решается вопрос о сообщении им подозрений, следственные действия продолжаются.

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СБУ
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