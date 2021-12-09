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Эксклюзив

"С этой властью мир не считается, для мира этой власти не существует": Княжицкий о роли Зеленского в переговорах США с РФ и партнерами по Украине

9 декабря, 2021 четверг
20:27
Общество

Народный депутат Николай Княжицкий считает, что Россия стремится снова разделить мир на две части и сферы влияния

Об этом он заявил в эфире ток-шоу "Говорит Великий Львов" на Еспресо.TV.

"К сожалению, от президента Зеленского ничего не зависит, потому что его в этих разговорах нет. Уже говорили о том, что Байден перед тем, как общаться с Путиным, ему не звонил по телефону, а затем позвонил всем другим руководителям государств, кроме Зеленского, сегодня он ему сообщит о каком-то результате. К сожалению, мы избрали настолько неквалифицированную власть, что сколько бы мы себя не обманывали и не крутили смешные шоу по телевидению, очевидно, что с этой властью мир не считается и для мира этой власти не существует", – сказал Княжицкий.

Он сказал, что его не интересует, что говорит или думает Зеленский.

"Минские договоренности не так просто выполнить, мы до конца не понимаем, того, что хочет Россия. То, что РФ поднимает ставки серьезно и на этих переговорах о чем-то говорит, а скорее о том, что пользуясь ситуацией, сделать так, чтобы Украина отошла в сферу влияния РФ. А сами Минские договоренности непросто выполнить, мы же видим, что Путин сделал членами "Единой России" руководителей тех террористических организаций. Чтобы их выполнить, нужно провести выборы по украинскому законодательству. Это значит, что нужно распустить "ЛНР" и " ДНР". Вы представляете себе Путина, который делает это? Они никогда не будут этого делать, они будут поднимать этот вопрос, спекулировать на нем, искать множество разнообразных проблем", - заявил нардеп.

Княжицкий добавил, что все, что произошло между Путиным и Байденом – это договоренность договариваться.

"Они начали разговор и сказали, что продолжат этот разговор дальше. О чем будет этот разговор - украинцам, к сожалению, неизвестно. Нас никто не ставит в известность, о чем именно этот разговор. И это не будут просто Минские договоренности, потому что хочет Россия? Россия говорит: "Мы не хотим, чтобы Украина 10 лет вступала в НАТО?" А кто сказал, что нас туда кто-то звал?

По его мнению, Россия хочет, чтобы не было серьезного наступательного оружия не только на Украине, но и на территории Польши.

"Это совсем другой разговор. Россия хочет, чтобы и Украину, и часть Восточной Европы США согласились отдать ей, то есть снова поделить мир на две части. Очевидно, Украина как та часть, которая должна отойти под влияние РФ, должна быть слабой. Для того, чтобы на ее политику можно было влиять всегда, когда захочет Россия", - подытожил Княжицкий.

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Россия
Джо Байден
НАТО
Говорит Великий Львов
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