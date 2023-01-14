С электроэнергетикой сейчас сложнее всего на Харьковщине и Киевщине, - Зеленский

Об этом стало известно из telegram.

"Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по украинским городам. Киев, Харьков, Одесса, Кривой Рог, Днепр, Винница, Ладыжин, Бурштын, Хмельницкий и другие города были мишенями террористов", - сказал он.

В частности, Зеленский добавил, что все службы сейчас работают в местах, куда попали российские ракеты.

"Из более 30 запущенных по Украине за день ракет более 20 было сбито. Это сотни спасенных жизней. Я благодарю за это наших Воздушных сил, наших зенитчиков и всех, кто помогает", - добавил он.

Президент отметил, что есть попадание и в объекты энергетической инфраструктуры. В этой связи самая сложная ситуация на Харьковщине и в Киевской области.

Утром 14 января оккупанты нанесли удар по Харькову, под огнем оказался Индустриальный район города. Известно, что захватчики целились по инфраструктуре.

Также утром этого дня россияне нанесли ракетный удар по Киеву: взрывы прогремели в Днепровском районе столицы, в области повреждены 18 частных домов.

Российская армия также нанесла ракетный удар по Запорожью и области, в результате чего повреждено предприятие и три дома.

Также россияне дважды попали в объект критической инфраструктуры в Харьковской области, в результате чего часть Харькова обесточена и в метро остановились поезда.

В субботу, 14 января, россияне нанесли удар по Днепру, в результате чего разрушен подъезд десятиэтажного дома и ранены по меньшей мере десять человек.