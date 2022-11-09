Об этом сообщает Хорватский футбольный союз в Twitter.

Домагой Вида попал в список из 26 футболистов, которых главный тренер сборной Хорватии Златко Далич берет в Катар. Летом хорват перешел из турецкого "Бешикташа" в греческий АЕК. За "Динамо" он выступал с 2013 по 2018 год.

За сборную Хорватии 33-летний Вида сыграл 99 матчей и забил 4 гола. В составе национальной команды стал вице-чемпионом мира-2018.

Состав сборной Хорватии на ЧМ-2022

Вратари: Доминик Ливакович ("Динамо" Загреб), Ивица Ивушич ("Осиек"), Иво Грбич ("Атлетико", Испания)

Защитники: Домагой Вида (АЕК, Греция), Деян Ловрен ("Зенит", Россия), Борна Баришич ("Рейнджерс", Шотландия), Иосиф Юранович ("Селтик"), Йоско Гвардиол ("Лейпциг", Германия), Борна Соса. ("Штутгарт", Германия), Иосиф Станисич ("Бавария", Германия), Мартин Эрлич ("Сассуоло", Италия), Иосиф Шутало ("Динамо" Загреб)

Полузащитники: Лука Модрич ("Реал", Испания), Матео Ковачич ("Челси", Англия), Марсело Брозович ("Интер", Италия), Марио Пашалич ("Аталанта", Италия), Никола Влашич ("Торино", Италия) ), Ловро Майер ("Ренн", Франция), Кристиан Якич ("Айнтрахт", Германия), Лука Сучич ("Зальцбург", Австрия)

Нападающие: Иван Перишич ("Тоттенхэм", Англия), Андрей Крамарич ("Гоффенгайм", Германия), Бруно Петкович ("Динамо" Загреб), Мислав Оршич ("Динамо" Загреб), Анте Будимир ("Осасуна", Испания), Марко Ливая ("Хайдук").

Хорватия на групповом раунде сыграет с Бельгией, Канадой и Марокко.

Чемпион мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

8 ноября главный тренер сборной Бразилии Тите назвал имена 26 футболистов, которые сыграют на чемпионате мира-2022.

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