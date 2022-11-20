Об этом сообщает Defense Express.

Турецкая компания Baykar начала тесты по "пробегу" беспилотного истребителя Kızılelma, предшествующие первому полету любого летательного аппарата. В ходе этих тестов проверяется работа двигателя в динамике, влияние вибрации при движении по взлетно-посадочной полосе, переход на разные режимы работы и другие аспекты работы машины. В то же время отрыв от земной поверхности пока не производится.

Если брать стандартную процедуру проведения испытаний, то на следующем этапе будет проведена пробежка до достижения взлетной скорости. А уже после этого – будет совершен первый полет. Таким образом, этот этап испытаний является предпоследней ступенькой к небу, сообщают в Defense Express. По плану первый полет Kızılelma запланирован на 2023 год.

В беспилотниках Kızılelma используются турбореактивные двигатели АИ-25ТЛТ от украинской компании "Мотор Сич". Именно он должен обеспечить этому дрону достаточно высокие летные характеристики - скорость до 800 км/ч, 5 часов в воздухе, максимальный потолок до 12 км и боевую нагрузку около одной тонны.

Следует напомнить, что среди главных особенностей разработки – возможность Kızılelma вести полноценный воздушный бой. А производство этого и других БПЛА от Baykar планируется развернуть, в частности, и в Украине, в научно-производственном центре компании.

19 июля исполнительный директор турецкой компании Baykar Makina Халюк Байрактар заявил, что никогда не будет продавать беспилотники России.

Турецкий владелец Baykar создал компанию в Украине и приобрел участок для строительства завода по производству беспилотников "Байрактар".

30 августа производитель Bayraktar представил новый реактивный беспилотник, который будут производить в Украине.

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