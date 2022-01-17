С доспехами и автозаками: под Печерским судом собралась полиция, - Гончаренко

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.



"Судья еще принимает решение, а Банковая уже приняла. Силовики надевают доспехи и подгоняют автозаки", - написал он.



По его мнению, действующей власти безразлично, каким будет приговор.



"Такое впечатление, что даже при победе в суде Порошенко попытаются запихнуть за решетку, а людей разогнать. Любой ценой - и просто потому, что хочется Зеленскому может реализовать свою мечту и одновременно запустить собственный политический крах", - подытожил Гончаренко.

Напомним, 20 декабря ДБР объявило Петру Порошенко подозрение в государственной измене по делу о поставках угля из временно оккупированных Россией территорий Луганщины и Донбасса. По этому делу также объявлено подозрение лидеру ОПЗЖ Виктору Медведчуку.

6 января Печерский районный суд Киева арестовал имущество и активы Петра Порошенко по делу о госизмене.

17 января Порошенко прилетел в Украину . Из аэропорта он уехал в Печерский райсуд Киева, где на 11:00 было запланировано заседание по избранию ему меры пресечения по уголовному делу о государственной измене.