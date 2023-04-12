Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество С Донетчины в другие регионы Украины с начала полномасштабного вторжения РФ выехали более миллиона жителей

С Донетчины в другие регионы Украины с начала полномасштабного вторжения РФ выехали более миллиона жителей

12 апреля, 2023 среда
20:14
Общество

С 24 февраля 2022 года по 12 апреля 2023 года из Донецкой области на территорию Украины выехали более миллиона мирных жителей

Об этом сообщает глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"С первого дня полномасштабного вторжения продолжается эвакуация гражданских с Донетчины - за это время более 1,1 млн человек воспользовались возможностью уехать. С 24 февраля 2022 года в области не было ни одного дня без погибших или раненых. Именно поэтому эвакуация - самый разумный и ответственный выход" , – сказал глава области.

Кириленко подчеркнул, что внутренне перемещенных жителей Донетчины приняли другие области. В настоящее время идет эвакуация на Житомирщину.

"Понимаю, что лето приближается, а с ним и будет расти желание вернуться домой. Но этого делать никак нельзя! Тоска по дому не стоит тех рисков, которые несет с собой возвращение", - уверяет глава ОВА.

Сообщается, что чем меньше гражданских будет оставаться в Донецкой области, тем легче и спокойнее украинским военным будет выполнять свою работу.

"Уже после победы все вернемся и все отстроим!" – добавил Кириленко.

  • 7 марта Кабмин одобрил механизм принудительной эвакуации детей из зоны боевых действий. Пока что вывозят только из Бахмута.
  • Принудительная эвакуация из зоны боевых действий может быть введена в 12 громадах Донетчины и еще в одной – частично, из сел, непосредственно граничащих с линией фронта.
Новости
война с Россией
Донетчина
Читайте также:
повістка
11 апреля, 2023 вторник
Кабмин разрешил вручать повестки вне зависимости от места жительства
на фото: Далай-лама
10 апреля, 2023 понедельник
Далай-лама извинился после появления видео, на котором он просил мальчика "пососать" его язык
СБУ
12 апреля, 2023 среда
Видео казни украинского военного: СБУ открыла дело, а у Минобороны просят воздержаться от предположений о его личности
Киев
+9°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.27
    Покупка 37.27
    Продажа 38.07
  • EUR
    Покупка 40.33
    Продажа 41.14
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
12 апреля
20:51
Соратник Путина, призывавший бомбить Украину: в России в 47 лет умер писатель-пропагандист Багиров
20:40
ФСБ
Российская ФСБ в Эстонии систематически пытается вербовать украинских беженцев, - полиция безопасности
20:30
Обзор
Победные новости 413-го дня войны: испанские "леопарды", британские санкции и рекордный оборонный бюджет
20:20
Вышел трейлер минисериала "Континенталь: из мира Джона Вика"
20:12
Эксклюзив
Оккупанты могут готовиться к форсированию Днепра, минуя берег реки, - экс-заммэра Херсона Головня
20:09
OPINION
Метафоры Страстной недели
19:57
Обновлено
Вице-премьер Хуснуллин, Юнармия и бизнес, связанный с Усмановым: минфин США объявил новые санкции против РФ
19:47
Анналена Бербок
Глава МИД Германии Бербок 13 апреля посетит Китай
19:40
Харьков
В Харьков возвращается MusicFest: детали
19:31
Обновлено
На Херсонщине на мине подорвалось авто: один человек погиб, еще один тяжело травмирован
19:20
Беларусь призвала объявить перемирие в Украине и начать переговоры
19:19
Европейская Солидарность
Порошенко и депутаты "ЕС" требуют созвать внеочередное заседание Рады, чтобы разблокировать 30 тыс. грн для военных
19:16
Обновлено
Шмігаль прибыл в Вашингтон: встретится с чиновниками США и мировыми фининституциями
18:58
Андрей Коболев
ВАКС отказал НАБУ в продлении сроков досудебного расследования по Коболеву
18:55
Зеленский получил орден имени Дудаева и орден "Честь Нации" Чеченской республики Ичкерия
18:48
Папа Римский призвал мировых лидеров "не силой оружия, а светом ума разрешать разногласия" и вспомнил о холодной войне
18:27
Украинские воины отбили 34 атаки врага на Донетчине, - Генштаб
18:14
Обновлено
"Теперь каждый комитет становится евроинтеграционным": Стефанчук о первом совместном заседании Европарламента и ВРУ
18:07
OPINION
Происходят ли у нас реформы?
18:04
Эксклюзив
Олег Дунда
Возвращение выплат по 30 тыс. грн военным должно быть согласовано с западными партнерами, - нардеп Дунда
17:56
В ЮАР считают, что ордер МУС на арест Путина вставляет им палки в колеса.
17:50
Обновлено
Враг на Харьковщине обстрелял поселок Дворична: двое гражданских погибли
17:33
В Украине впервые использовали эндокапсулу для обследования кишечника ребенка
17:24
Стартовал конкурс на Государственную премию имени Довженко - 2023. Условия представления произведений
17:06
Обновлено
НАТО
Утечка документов Пентагона: Резников отрицает присутствие в Украине спецназовцев НАТО
17:00
ООН
"Ошеломлены жестокими видео": Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине и генсек СЕ отреагировали на казнь военного
16:48
Эксклюзив
Сербия
Мероприятие через "слив" документов может стимулировать Сербию передать Украине еще какое-то оружие, - эксперт Defense Express Киричевский
16:46
Иран под видом гуманитарки перебросил в Сирию оружие, - Reuters
16:43
В Испании подтвердили, что первые 6 танков Leopard прибудут в Украину до конца апреля
16:42
Эксклюзив
В Румынии началась Черноморская конференция по безопасности "Крымской платформы", - председатель правления "Крымской правозащитной группы"
16:38
Заработала интерактивная карта мест, где РФ удерживает украинских гражданских и военнопленных
16:31
Байден прибыл в Северную Ирландию: обсудит с Сунаком войну в Украине
16:28
Джо Байден
Житель Ирландии нашел на улице документ с конфиденциальными данными о визите Байдена: полиция начала расследование
16:25
В Украине будут судить депутата от запрещенной ОПЗЖ, показавшего оккупантам путь на Изюм
16:23
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
16:11
Россияне вывозят документацию из пенсионных фондов временно оккупированных территорий
16:07
OPINION
Почему не звонит Си Цзиньпин
15:55
Слив секретных документов – это провокация кагэбиста Путина, чтобы сорвать западную помощь Украине – Порошенко
15:52
Эксклюзив
На территории Новокаховской громады находится большое количество личного состава армии РФ, - мэр Коваленко
15:52
Если мир пойдет на перемирие с РФ, получит новую войну с российским Четвертым рейхом, — Данилов
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV