С Донетчины в другие регионы Украины с начала полномасштабного вторжения РФ выехали более миллиона жителей
С 24 февраля 2022 года по 12 апреля 2023 года из Донецкой области на территорию Украины выехали более миллиона мирных жителей
Об этом сообщает глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
"С первого дня полномасштабного вторжения продолжается эвакуация гражданских с Донетчины - за это время более 1,1 млн человек воспользовались возможностью уехать. С 24 февраля 2022 года в области не было ни одного дня без погибших или раненых. Именно поэтому эвакуация - самый разумный и ответственный выход" , – сказал глава области.
Кириленко подчеркнул, что внутренне перемещенных жителей Донетчины приняли другие области. В настоящее время идет эвакуация на Житомирщину.
"Понимаю, что лето приближается, а с ним и будет расти желание вернуться домой. Но этого делать никак нельзя! Тоска по дому не стоит тех рисков, которые несет с собой возвращение", - уверяет глава ОВА.
Сообщается, что чем меньше гражданских будет оставаться в Донецкой области, тем легче и спокойнее украинским военным будет выполнять свою работу.
"Уже после победы все вернемся и все отстроим!" – добавил Кириленко.
- 7 марта Кабмин одобрил механизм принудительной эвакуации детей из зоны боевых действий. Пока что вывозят только из Бахмута.
- Принудительная эвакуация из зоны боевых действий может быть введена в 12 громадах Донетчины и еще в одной – частично, из сел, непосредственно граничащих с линией фронта.
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