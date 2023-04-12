Об этом сообщает глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"С первого дня полномасштабного вторжения продолжается эвакуация гражданских с Донетчины - за это время более 1,1 млн человек воспользовались возможностью уехать. С 24 февраля 2022 года в области не было ни одного дня без погибших или раненых. Именно поэтому эвакуация - самый разумный и ответственный выход" , – сказал глава области.

Кириленко подчеркнул, что внутренне перемещенных жителей Донетчины приняли другие области. В настоящее время идет эвакуация на Житомирщину.

"Понимаю, что лето приближается, а с ним и будет расти желание вернуться домой. Но этого делать никак нельзя! Тоска по дому не стоит тех рисков, которые несет с собой возвращение", - уверяет глава ОВА.

Сообщается, что чем меньше гражданских будет оставаться в Донецкой области, тем легче и спокойнее украинским военным будет выполнять свою работу.

"Уже после победы все вернемся и все отстроим!" – добавил Кириленко.