С должностей уволили руководителей двух райадминистраций Киева, Кличко и еще семи чиновникам объявлены выговоры
Уволены с должностей главы Деснянской и Святошинской районных госадминистраций Киева. Также мэр Киева Виталий Кличко и еще семьчиновникам с Киевщины объявлен выговор
Об этом информирует Правительство Online.
Так уволены Дмитрий Ратников с должности председателя Деснянской районной в городе Киеве государственной администрации и Сергей Павловский с должности председателя Святошинской районной в городе Киеве государственной администрации.
Кроме того, были поддержаны проекты распоряжений президента Украины об увольнении:
- Хомича Александра с должности главы Житомирской районной государственной администрации Житомирской области;
- Мерзлюк Людмилы с должности главы Белоцерковской районной государственной администрации Киевской области;
- Сизон Татьяны с должности главы Конотопской районной государственной администрации Сумской области.
Также мэру Киева Виталию Кличко объявили выговор. Кроме него, привлекут к дисциплинарной ответственности:
- начальника КМВА Сергея Попко;
- председателя Голосеевской районной госадминистрации Сергея Садового;
- председателя Оболонской районной госадминистрации Кирилла Фесыка;
- главу Печерской райгосадминистрации Наталью Кондрашову;
- главу Соломенской райгосадминистрации Ирину Чечотко.
Кроме того, выговор объявлен первому заместителю председателя Дарницкой райгосадминистрации Николаю Калашникову и первому заместителю председателя Шевченковской райгосадминистрации Александру Поповцеву.
Павла Бабия освободили от временного исполнения обязанностей Днепровской райгосадминистрации в Киеве. Так же освободили Сергея Коваленко от выполнения своих обязанностей главы Подольской райгосадминистрации в столице.
Также 27 июня Кабмин Украины принял решение об увольнении Александра Грибана с должности замминистра экономики. В то же время заместителем министра юстиции по вопросам евроинтеграции назначена Людмила Сгуак.
Кроме того, Кабмин поддержал решение о назначении Руслана Мовчана на должность первого замглавы Запорожской облгосадминистрации.
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