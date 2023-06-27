Об этом информирует Правительство Online.

Так уволены Дмитрий Ратников с должности председателя Деснянской районной в городе Киеве государственной администрации и Сергей Павловский с должности председателя Святошинской районной в городе Киеве государственной администрации.

Кроме того, были поддержаны проекты распоряжений президента Украины об увольнении:

Хомича Александра с должности главы Житомирской районной государственной администрации Житомирской области;

Мерзлюк Людмилы с должности главы Белоцерковской районной государственной администрации Киевской области;

Сизон Татьяны с должности главы Конотопской районной государственной администрации Сумской области.

Также мэру Киева Виталию Кличко объявили выговор. Кроме него, привлекут к дисциплинарной ответственности:

начальника КМВА Сергея Попко;

председателя Голосеевской районной госадминистрации Сергея Садового;

председателя Оболонской районной госадминистрации Кирилла Фесыка;

главу Печерской райгосадминистрации Наталью Кондрашову;

главу Соломенской райгосадминистрации Ирину Чечотко.

Кроме того, выговор объявлен первому заместителю председателя Дарницкой райгосадминистрации Николаю Калашникову и первому заместителю председателя Шевченковской райгосадминистрации Александру Поповцеву.

Павла Бабия освободили от временного исполнения обязанностей Днепровской райгосадминистрации в Киеве. Так же освободили Сергея Коваленко от выполнения своих обязанностей главы Подольской райгосадминистрации в столице.

Также 27 июня Кабмин Украины принял решение об увольнении Александра Грибана с должности замминистра экономики. В то же время заместителем министра юстиции по вопросам евроинтеграции назначена Людмила Сгуак.

Кроме того, Кабмин поддержал решение о назначении Руслана Мовчана на должность первого замглавы Запорожской облгосадминистрации.