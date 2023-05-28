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С Днем Киева враг "поздравил" рекордным количеством "шахедов", - Зеленский

28 мая, 2023 воскресенье
19:17
Война с Россией

Массированную воздушную атаку по Киеву самым большим с начала полномасштабного вторжения количеством иранских ударных дронов президент Владимир Зеленский объяснил тем, что сегодня, 28 мая, в последнее воскресенье мая, традиционно празднуется День Киева

Об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил во время своего вечернего видеообращения.

"Сегодня наше государство прошло через одну из самых больших российских атак "щахедами" - одновременно 54 дрона. Почти все они сбиты. К сожалению, есть попадания на Житомирщине.
Но все же большинство разрушений удалось предупредить, большинство жизней, которые могли унести эти "шахеды", удалось сохранить", - отметил глава государства.

По его словам, во время этой атаки "количественно мощнейший удар был направлен именно против Киевщины".

"Именно так Россия отмечает День нашего древнего Киева… За свою историю Киев видел разные подлости от захватчиков. Пережил их всех - переживет и рашистов. Ни одного из них здесь не будет!", - подчеркнул Зеленский.

Общество
Россия
Владимир Зеленский
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