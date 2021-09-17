С диалогами на украинском: британская группа Bring Me The Horizon выпустила клип, снятый в Киеве

Об этом сообщает Еспресо.TV.



По сюжету на секретную вечеринку вампиров приходят охотники на вампиров.

В клипе герои говорят на украинском языке.

Режиссером клипа стал солист группы Оливер Сайкс, а продакшн сделала украинская студия Shelter Film. Охотников на вампиров играли украинская модель Алина Знахаренко и музыкант Остап Рокки.