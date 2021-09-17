С диалогами на украинском: британская группа Bring Me The Horizon выпустила клип, снятый в Киеве
Рок-группа из Великобритании Bring Me The Horizon выпустил клип на песню DiE4u, который сняли в одном из киевских клубов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По сюжету на секретную вечеринку вампиров приходят охотники на вампиров.
В клипе герои говорят на украинском языке.
Режиссером клипа стал солист группы Оливер Сайкс, а продакшн сделала украинская студия Shelter Film. Охотников на вампиров играли украинская модель Алина Знахаренко и музыкант Остап Рокки.
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