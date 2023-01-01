С детства пережил российскую оккупацию и попадание снарядов в дом. 1 января родился Степан Бандера
В воскресенье, 1 января 2022 года, исполняется 114 лет со дня рождения одного из ведущих украинских политических деятелей ХХ века, главы революционного крыла Организации Украинских Националистов Степана Бандеры
Об этом напоминает исторический журнал WAS.
У себя в ТГ-канале издание размещает "первую страницу автобиографии, опубликованную Степаном Бандерой".
Из этого документа можно узнать о детстве политика в селе Старый Угринов, к югу от Калуша. В частности, о том, как он лично испытал на себе российское вторжение на Галичину.
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"Во время Первой мировой войны я пережил ребенком-юношей четырехкратное перемещение военных фронтов через родную деревню в 1914-1915 и 1917 г., а в 1917 г. тяжелые двухнедельные бои. Через Угринов проходил австрийско-германский фронт и наш дом был частично уничтожен пушечными стрельными (снарядами – ред.)", – писал о себе Бандера.
Также он перечисляет, кто из близких и родных, кроме родителей, оказал определяющее влияние на формирование его мировоззрения:
"Мои дяди (дяди – ред.):
Павел Глодзинский – один из основателей "Маслосоюза" и "Сельского хозяина",
Ярослав Весоловский – посол (депутат – ред.) в Венский парламент”.
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К таким лицам Степан Бандера также причисляет скульптора Михаила Гаврилко.
Кроме того, будущий политик в детстве многое читал.
"Дома была большая библиотека", - отмечает Бандера.
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