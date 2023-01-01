Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество С детства пережил российскую оккупацию и попадание снарядов в дом. 1 января родился Степан Бандера

С детства пережил российскую оккупацию и попадание снарядов в дом. 1 января родился Степан Бандера

1 января, 2023 воскресенье
15:56
Общество Степан Бандера

В воскресенье, 1 января 2022 года, исполняется 114 лет со дня рождения одного из ведущих украинских политических деятелей ХХ века, главы революционного крыла Организации Украинских Националистов Степана Бандеры

Об этом напоминает исторический журнал WAS.

У себя в ТГ-канале издание размещает "первую страницу автобиографии, опубликованную Степаном Бандерой".

Из этого документа можно узнать о детстве политика в селе Старый Угринов, к югу от Калуша. В частности, о том, как он лично испытал на себе российское вторжение на Галичину.

Читайте также: 10 важных фактов о Степане Бандере

"Во время Первой мировой войны я пережил ребенком-юношей четырехкратное перемещение военных фронтов через родную деревню в 1914-1915 и 1917 г., а в 1917 г. тяжелые двухнедельные бои. Через Угринов проходил австрийско-германский фронт и наш дом был частично уничтожен пушечными стрельными (снарядами – ред.)", – писал о себе Бандера.



Также он перечисляет, кто из близких и родных, кроме родителей, оказал определяющее влияние на формирование его мировоззрения:

"Мои дяди (дяди – ред.):

Павел Глодзинский – один из основателей "Маслосоюза" и "Сельского хозяина",

Ярослав Весоловский – посол (депутат – ред.) в Венский парламент”.

Читайте также : 10 очень своевременных мыслей Степана Бандеры

К таким лицам Степан Бандера также причисляет скульптора Михаила Гаврилко.

Кроме того, будущий политик в детстве многое читал.

"Дома была большая библиотека", - отмечает Бандера.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

История Украины
этот день в истории
Читайте также:
Борислав Береза
30 декабря, 2022 пятница
Назревает новый дипломатический скандал: Кулебу попросят на выход
Шойґу і Герасімов
29 декабря, 2022 четверг
Герасимов и Шойгу могут покинуть Пригожина возле Бахмута, чтобы тот показал, какой он полководец, - военный эксперт Мусиенко
Зеленські
31 декабря, 2022 суббота
Сегодня только одно желание: Зеленские поздравили украинцев с Новым годом
Киев
+13°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.95
    Покупка 39.95
    Продажа 40.77
  • EUR
    Покупка 41.52
    Продажа 42.68
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
1 января
16:03
OPINION
Не называть войну войной – это так по-русски
15:49
Мудрик согласовал условия личного контракта с лидером чемпионата Великобритании
15:49
В Польше из-за фейерверков в новогоднюю ночь тушили 700 пожаров, есть раненые и погибшие
15:42
Эксклюзив
Степан Бандера
Бандера является символом борьбы с оккупацией Украины, - историк Понипаляк
15:40
Интервью
Зеленский должен просить помощи у Британии и Скандинавских стран в обход НАТО и ЕС, – полковник Грант
15:37
Повалий спела для россиян во время новогодней атаки на Киев
15:34
С начала полномасштабного вторжения РФ погибли 57 спасателей, - ГСЧС
14:58
Экс-лидер "Барселоны" и "Ливерпуля" нашел новую команду в Бразилии
14:49
В Полтаве прошел новогодний забег на 5 км
14:30
Эксклюзив
Россиян ждет разгром в случае повторения наступления на Киев, - военный эксперт Саламаха
14:23
Экс-прокурор по делу Милошевича: Путин не должен избежать суда за преступления в Украине
14:14
"Пусть ваша прекрасная страна снова расцветет": Королева Дании обратилась к украинцам
14:11
Александр Петраков
У Петракова истек срок контракта со сборной Украины
14:04
OPINION
Речь Зеленского для тех, кто до прошлого года смотрел на Иронию судьбы
13:50
Россия вчера впервые применила для атаки на Украину ракетоносители из Каспия, - Гуменюк
13:50
"Выходи, полиция". На столичном Подоле задержали любителя пиротехники
13:41
Косово просит больше миротворцев НАТО
13:12
За сутки 31 декабря 50 украинцев получили ранения из-за атак РФ
12:58
Эксклюзив
РФ 31 декабря обстреляла Запорожье: три человека ранены
12:42
Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украине ждать похолодания
12:42
Обстрелы Донецкой области: 31 декабря РФ ударила по 11 населенным пунктам, повреждено 19 домов
12:41
Зеленский и Нетаньяху вели переговоры об обмене ПВО на голосование Украины в ООН, - СМИ
12:20
В новогоднюю ночь враг ударил по областной детской больнице Херсона: погиб человек, еще один ранен
12:15
Клуб украинцев Яремчука и Соболя в Бельгии возглавил тренер из АПЛ
12:04
OPINION
Начнем с Нового года…
12:02
Россия меняет тактику обстрелов Украины, - ГУР
11:55
В Черном море на боевом дежурстве находятся до 5 кораблей РФ
11:48
посольство США
"Путин не понимает, что украинцы сделаны из железа": Посол США Бринк об атаке дронов на Киев в новогоднюю ночь
11:35
В новогоднюю ночь энергосистема Украины подверглась уже 13-й массированной атаке дронами, - Укрэнерго
11:35
В военном аэропорту Кабула произошел взрыв, несколько человек погибли
11:29
В Хмельницком скончалась 22-летняя девушка, которую госпитализировали после российского обстрела
11:25
Российская армия убила в Украине 452 детей, 876 ранила
11:15
Укрзализныця: 6200 пассажиров провели новогоднюю ночь в поезде
10:59
В ГУР рассказали, чего ждать от России в начале 2023 года
10:58
В Укрэнерго спрогнозировали, грозит ли стране блэкаут
10:32
Инфографика
Курс валют на 1 января: сколько стоят доллар и евро в обменниках
10:17
Эксклюзив
Чем быстрее и сильнее ВСУ ударят к югу от Запорожья, тем отчаяннее будут убегать россияне, - полковник Грант
10:03
OPINION
Ракета ударила по улице моего детства...
10:00
На протяжении суток враг обстреливал Николаевщину: разрушены дома, 7 человек пострадали
09:57
Швеция приняла от Чехии председательство в Совете ЕС и пообещала дальнейшую поддержку Украины
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV