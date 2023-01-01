Об этом напоминает исторический журнал WAS.



У себя в ТГ-канале издание размещает "первую страницу автобиографии, опубликованную Степаном Бандерой".

Из этого документа можно узнать о детстве политика в селе Старый Угринов, к югу от Калуша. В частности, о том, как он лично испытал на себе российское вторжение на Галичину.



Читайте также: 10 важных фактов о Степане Бандере

"Во время Первой мировой войны я пережил ребенком-юношей четырехкратное перемещение военных фронтов через родную деревню в 1914-1915 и 1917 г., а в 1917 г. тяжелые двухнедельные бои. Через Угринов проходил австрийско-германский фронт и наш дом был частично уничтожен пушечными стрельными (снарядами – ред.)", – писал о себе Бандера.







Также он перечисляет, кто из близких и родных, кроме родителей, оказал определяющее влияние на формирование его мировоззрения:



"Мои дяди (дяди – ред.):



Павел Глодзинский – один из основателей "Маслосоюза" и "Сельского хозяина",



Ярослав Весоловский – посол (депутат – ред.) в Венский парламент”.

Читайте также : 10 очень своевременных мыслей Степана Бандеры



К таким лицам Степан Бандера также причисляет скульптора Михаила Гаврилко.



Кроме того, будущий политик в детстве многое читал.

"Дома была большая библиотека", - отмечает Бандера.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb