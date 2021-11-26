С декабря Польша начнет COVID-вакцинацию детей от 5 лет

Об этом сообщает PAP .



Представитель министерства здравоохранения Польши Войцех Андрусевич заявил, что по рекомендации EMA с декабря в Польше начнут проводить прививки от коронавируса для детей 5-11 лет вакциной Corminaty.



Агентство решило, что преимущества этой вакцины, совместно разработанной компаниями Pfizer и BioNTech, превышают риски прививки детей этого возраста.



В EMA отметили, что доза для младшей возрастной группы будет ниже (10 мкг), чем для детей от 12 лет (30 мкг). Вакцину будут вводить дважды с интервалом три недели.



При испытании вакцины Corminaty среди 2 тысяч детей она показала эффективность 90,7%.



По словам спикера Минздрава, к середине декабря в страну должно прибыть более миллиона доз препарата.

Напомним, с 23 ноября в Израиле начали вакцинировать от коронавируса детей от 5 до 11 лет.