Об этом сообщает Министерство обороны Украины .

Министерство запускает процесс оформления документов, подтверждающих статус участника боевых действий во время полномасштабной агрессии России.

"За 9 месяцев активной фазы войны у нас насчитываются сотни тысяч участников боевых действий. Обработка такого массива документов потребует определенного времени. Мы будем делать все возможное, чтобы это время было максимально коротким. Но прошу всех быть готовыми и относиться с пониманием, что придется какой-то период ждать", - сообщает министр обороны Украины Резников Алексей .

Для рассмотрения материалов о признании УБД в системе Минобороны будет создано 18 комиссий.

"В Минобороны, ВСУ, ГУР МО и ДССТ формируются и начинают работу Комиссии по рассмотрению материалов о признании участниками боевых действий военнослужащих ВСУ, принимавших непосредственное участие в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ, при условии выполнения ими лично или в составе воинской части, учреждения боевых задач, проведения разведывательных мероприятий, в том числе получивших ранения, контузии, увечья", - пишет пресс-служба.

Статус УБД можно получить по:

обращению командира части, подающего документы на военных;

личному обращению, где боец самостоятельно собирает документы и представляет их в соответствующую комиссию;

личному обращению уволенного с военной службы человека через территориальный центр комплектования и соцподдержки.

Сообщается, что процесс предоставления статуса УБД будут контролировать, чтобы не допустить появления фейковых ветеранов, как пишет Резников: "героически "оборонявших котлы" в глубоком тылу. Это прежде всего вопрос уважения к настоящим героям, защищающим Украину, рискуя жизнью".

Предоставление статуса участника боевых действий будет происходить в соответствии с алгоритмом .

Напомним, украинцы просили предоставить военным ПВО статус участников боевых действий: опубликована петиция.

Правительство приняло решение расширить перечень лиц для получения статуса участника боевых действий.

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