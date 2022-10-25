С декабря Эстония полностью запретит импорт российской нефти

Об этом сообщает Postimees.

"Мы видели, что Евросоюз установил постепенный переходный период для введения санкций на импорт и транзит российской сырой нефти и нефтепродуктов, который истекает в феврале следующего года. И видели, что благодаря географическому положению Эстонии – соседству с Россией и нашими портами – транзит продолжается. Позиция Эстонии всегда заключалась в том, что с этим нужно покончить как можно быстрее" – подтвердил Postimees министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

Согласно действующим общеевропейским санкциям, полученные из нефти сырые масла, производимые из битуминозных минералов, можно импортировать до 5 декабря, а другие нефтяные масла – до 5 февраля. Эти решения действуют в том случае, если предприниматели подписали договор до 4 июня.

Сообщается, что российскую нефть не завозили в Эстонию уже с лета, согласно таможенным декларациям, некоторые компании все же ввозят топливо подобные продукты и другие на миллионы евро в страну. Они смешивают моторные топлива в Эстонии, чтобы скрыть происхождение нефтепродуктов.

Ведомство Postimees установило, что в Эстонии также выдали разрешение на так называемую схему смешения, то есть смешивание топлива из России и топлива с сертификатом ЕС.

Теперь Эстония подводит границу под февральскими сроками и прекращает весь импорт нефти с декабря.

"Учитывая тот факт, что Рийгикогу признал режим Путина террористическим, и война вступила в новую, более кровавую фазу, на прошлой неделе правительство приняло принципиальное решение, и я надеюсь, что будет принято и официальное определение. Это означает сокращение переходного периода: с 5 декабря транзит российской нефти и нефтепродуктов в Эстонии должен быть полностью остановлен.

Геноцидная война против человечества не может иметь переходного периода. Гибнут дети, истребляется нация, а мы говорим, что у нас трехмесячный переходный период в сотрудничестве с преступным режимом? Эстония сделает этот шаг, введет запрет с начала декабря и, надеюсь, в четверг правительство его поддержит", – подтвердил министр.

20 октября СМИ сообщили, что Польша вместе с Литвой, Латвией и Эстонией разработала очередной пакет санкций против России за ее вторжение в Украину. Известно, что очередной пакет санкций против России включает, в частности, запрет на ядерное сотрудничество и импорт российских бриллиантов. Кроме того, пакет санкций предусматривает запрет на экспорт в Россию всех беспилотников – в том числе самых дешевых, гражданских. Как утверждают авторы предложения, беспилотники даже самой простой конструкции могут быть использованы в качестве поддержки на поле боя.

МИД Эстонии передал Еврокомиссии свои предложения по девятому пакету санкций против РФ и хочет, чтобы он был введен как можно быстрее.