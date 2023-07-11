С дальнобойными ракетами SCALP мы будем мощнее наносить удары по противнику, - Игнат
Юрий Игнат, спикер командования Воздушных сил ВСУ, отметил, что эффективность применения дальнобойных ракет с западных истребителей была бы значительно лучше
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"Видимо, вы видели результат работы крылатых ракет Storm Shadow, а SCALP является ее аналогом. Первые такие ракеты Украина получила от Великобритании. И если другие страны присоединятся к тому, чтобы предоставлять нам достаточно этих средств, чтобы мы могли даже с советских самолетов их запускать, потому что эти ракеты созданы для более современной западной техники. Эффективность применения дальнобойных ракет с западных истребителей была бы значительно лучше, но все возможные пути и методы уже рассмотрены с той техники, которую мы имеем на вооружении", - сказал представитель командования Воздушных Сил ВСУ .
Юрий Игнат добавил, что Россия с начала полномасштабного вторжения по нам запускает крылатые ракеты, речь идет об Х-101 или "Калибре".
"Если такие ракеты как SCALP, а возможно позже еще и ракеты Taurus, которые тоже являются аналогом Storm Shadow, появятся у нас в достаточном количестве, то мы сможем наносить более мощные удары по противнику. Надеюсь, что дальнобойного высокоточного оружия у нас будет становиться все больше, особенно по результатам саммита НАТО в Вильнюсе", - заметил Игнат.
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