С дачи Олега Скрипки оккупанты украли квашеные огурцы, но оставили картину известного художника

Об этом певец написал в Instargam.

"Орки - мародеры, вломились и жили на моей даче. Загадили и ограбили. Так быстро сбегали, что забыли носки и квашеные огурцы, тоже украденные. Я живу на даче только летом, и самое ценное, что там было - картина очень известного художника Анатолия Криволапа, моего друга. Картину он мне лично подарил. Они украли какую-то фигню, а бесценные шедевры для них не интересны. Все можно отстроить. Главное, чтобы враг надолго ушел с нашей земли. Но мы зацарюєм у своїй сторонці. спасибо нашим воинам, защищающим нашу землю!" – написал Олег Скрипка.

Лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка записал песню-кричалку "Героям Слава!", в которую вошли известные лозунги

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