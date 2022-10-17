"С чудесным рассветом и очередной российской атакой": чиновник Еврокомиссии Петер Вагнер прибыл в Киев

Об этом он сообщил в Twitter.

"Снова в Киеве - с прекрасным рассветом и очередной российской атакой. Ожидаю первых встреч на тему европейского кризисного реагирования - от борьбы с насилием против женщин до борьбы с дезинформацией, расследования военных преступлений и разминирования", - написал Петер Вагнер.

Вагнер, который возглавляет Службу инструментов внешней политики ЕС, опубликовал фото с киевского вокзала в 8 ч утра.

Напомним, сегодня утром, в Киеве россияне попали в жилой дом: спасены 18 человек, по меньшей мере двое остаются под завалами

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