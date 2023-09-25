С четкими сроками: Белый дом направил Киеву перечень реформ для продолжения поддержки, - СМИ

Об этом сообщает Украинская правда.

По данным издания, реформы в документе распределены по приоритетности внедрения: 0-3 месяца, 3-6 месяцев, один год, 18 месяцев.

Условия касаются реформирования работы наблюдательных советов государственных предприятий, антикоррупционных органов (САП, НАБУ, НАПК), Высшего совета правосудия, в целом судебной ветви власти, Минобороны и всех силовых ведомств.

Имплементация регламента REMИТ

Не позднее 1 апреля 2024 г. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, должна утвердить порядок, объем и периодичность представления информации о торговле оптовыми энергетическими продуктами, связанной с законодательством по обеспечению доброчестности и прозрачности оптового рынка электрической энергии (REMIТ).

Наблюдательные советы государственных предприятий (условие макрофинансовой помощи от ЕС)

Ввести по седьмому члену в наблюдательные советы Укрэнерго и Нафтогаза;

Завершить законодательный процесс корпоратизации Энергоатома и избрать независимый наблюдательный совет;

Передача Оператора ГТС в собственность министерства энергетики, принятие нового устава компании и избрание нового независимого наблюдательного совета;

Принятие закона о корпоративном управлении госпредприятиями (законопроект 5593-д) в соответствии с рекомендациями Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) до осени 2023 года, чтобы обеспечить прозрачное и основанное на заслугах выдвижения, отбор и переназначение высококвалифицированных независимых профессионалов на должности членов надзорных ввести процедуру ежегодной оценки наблюдательных советов (предотвращение устранения членов наблюдательных советов в произвольном порядке);

Выбрать и ввести новый наблюдательный совет для новосозданного госконцерна "Украинская оборонная промышленность" (бывший "Укроборонпром") в соответствии со стандартами ОЭСР.

Приоритеты на 0-3 месяца

Усилить Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП):

Верховная Рада должна принять закон о реформировании САП в соответствии с параметрами структурного критерия МВФ. Закон должен содержать положения о: совершенствовании процедур отбора руководителя и ключевых должностных лиц САП для обеспечения прямого и содержательного участия независимых экспертов в организации конкурса; усиление способности САП регулировать свою организационную деятельность; и создание механизмов дисциплины и подотчетности руководства САП (включая оценку эффективности работы и периодический внешний аудит, проводимый внешними экспертами по международному опыту). Критерий МВФ на конец декабря. Внести изменения в законодательство с целью уточнения отношений между руководителем САП и генеральным прокурором для усиления процессуальной независимости САП по своим делам, а также предоставить САП отдельные полномочия по экстрадиции и взаимной правовой помощи (MLAT).

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ):

Увеличить количество следователей не менее чем на 300 человек;

усилить криминалистическую способность НАБУ в соответствии с международными стандартами и гарантиями; сформировать общественный наблюдательный совет, предоставить НАБУ право на прослушивание;

сохранить независимость НАБУ и исключительные полномочия по расследованию резонансных дел о коррупции.

Восстановить требования к раскрытию информации об активах и финансовой отчетности:

Принять законопроект, возобновляющий обязательное декларирование активов для всех государственных служащих и судей, включая все декларации за 2021 и 2022 годы, чтобы способствовать большей подотчетности;

возобновить раскрытие информации о финансовой деятельности политических партий;

упростить систему декларирования активов путем объединения с другими базами данных и реестрами в соответствии с юридическими обязательствами публичных служащих представлять правдивые и своевременные декларации.

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК):

Обеспечить независимый, прозрачный, конкурентный и своевременный отбор нового главы НАПК на основе проверки его независимости, компетентности и добродетели в соответствии со стандартами OECP.

Завершить перезапуск Высшего совета правосудия (ВСП):

Создать Службу дисциплинарных инспекторов при непосредственном и конструктивном участии независимых экспертов, обеспечив подбор высококвалифицированных инспекторов, добродетельных, профессиональных и с надлежащим вознаграждением, а также восстановить дисциплинарную функцию ВСП.

Приоритеты на 3-6 месяцев

Высший антикоррупционный суд (ВАКС):

Внести изменения в законодательство по увеличению количества судей и разрешить рассматривать определенные дела единолично, а не коллегией из трех судей, что будет способствовать справедливому и эффективному рассмотрению растущего количества коррупционных дел.

Национальный антимонопольный комитет Украины:

Не позднее 1 января 2024 года Антимонопольный комитет Украины должен ввести обновленные процедуры рассмотрения заявлений о концентрации и проведении проверок антиконкурентных действий, связанных с нарушением антимонопольного законодательства.

Создать Высший административный суд Украины (ВАСУ):

Принять закон о создании нового специализированного суда по рассмотрению административных дел против национальных государственных органов, укомплектованного должным образом проверенными судьями после ликвидации Окружного административного суда г. Киева,

Реформировать Верховный Суд Украины (ВСУ):

Проверить добродетель действующих судей Верховного Суда в связи с резонансными коррупционными делами с участием бывшего председателя Верховного Суда и Большой Палаты Верховного Суда и избрать новых судей Верховного Суда для заполнения вакантных мест посредством прозрачного процесса с привлечением независимых экспертов и гражданского общества.

Приоритеты на один год

Усилить Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА):

Внести изменения в закон об АРМА, чтобы обеспечить открытый, конкурентный и основанный на заслугах отбор руководства с обязательной проверкой на доброчестность.

Обеспечить проведение нового конкурса на должность руководителя в течение года.

Повысить эффективность и прозрачность управления и распоряжения арестованными и конфискованными активами в АРМА или любом другом государственном учреждении, на которое возложена эта функция.

Перезапустить отбор и квалификационную оценку судей в рамках новой Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) при активном участии Общественного совета доброчестности (ОСД):

Внести изменения в законодательство с целью усовершенствования отбора судей путем оптимизации стапов конкурса, пересмотра длительности обязательного обучения судей, утверждения и обнародования нормативно-правовых актов, включая четкие критерии оценки и методологию подсчета баллов.

Поддержать перезапуск отбора судей для заполнения около 2000 судейских вакансий и квалификационной оценки около 1500 действующих судей с содержательным участием восстановленной ОСД.

Реформа Конституционного суда Украины:

Внедрение недавно принятого закона №3277-IX путем создания Консультативной группы экспертов с участием экспертов Венецианской комиссии, ЕС и США, а также поддержка процесса проверки кандидатов на должности судей КСУ. Принятие закона №3277 было одним из семи требований для начала процесса вступления Украины в ЕС.

Внедрить программу либерализации тарифов на природный газ и электроэнергию:

Внедрить план действий, направленный на либерализацию тарифов на газ и электроэнергию для лучшего обеспечения энергосбережения и финансовой устойчивости компаний и операторов, одновременно разработать схемы целевой поддержки для уязвимых потребителей в контексте реформирования системы субэндий на электроэнергию.

Принять меры по дальнейшей либерализации цен на газ и электроэнергию, а также подготовиться к развитию "зеленой" энергетики и интеграции энергосистемы между Украиной и ЕС.

Сопровождать процесс либерализации механизмами социальной защиты для смягчения влияния на более бедные слои населения.

Усилить Счетную палату Украины (СПУ) и Государственную аудиторскую службу Украины (ГАСУ):

Внести изменения в законодательство, способствующие повышению прозрачности и подотчетности во время послевоенного восстановления Украины путем усиления самостоятельности и профессионализма этих двух институтов.

Обеспечить независимый, прозрачный, конкурентный и своевременный отбор членов правления СПУ с проверкой их независимости, компетентности и доброчестности.

Усилить полномочия СПУ по аудиту органов местного самоуправления, государственных предприятий и деятельности в сфере государственных закупок.

Министерство обороны Украины:

Реформировать процессы процедуры вооружения и государственных закупок в соответствии со стандартами НАТО по прозрачности, подотчетности, эффективности и конкуренции в сфере оборонных закупок без ущерба для боеспособности страны.

Принять комплексную поправку 4210 к закону о национальной безопасности, направленную на усиление демократического гражданского контроля и мониторинга вооруженных сил, модернизацию системы командования и управления в соответствии с принципами НАТО, а также трансформацию процессов управления и оборонного планирования с целью повышения уровня оперативной совместимости с НАТО.

Трансформировать системы оборонного планирования и управления ресурсами с целью повышения прозрачности, противодействия коррупции и усиления оперативной совместимости с НАТО.

Реорганизовать процессы и процедуры закупки военных вооружений и государственных заказов в соответствии со стандартами НАТО по прозрачности, подотчетности, эффективности и конкурентоспособности в сфере оборонных закупок.

Модернизировать системы управления кадрами и военного образования в соответствии с принципами, стандартами и доктриной НАТО.

Инвестиции в программы "Женщины, мир, безопасность".

Приоритеты на 18 месяцев

Начать реорганизацию Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ):

Провести открытый, конкурентный и основанный на профессиональных достижениях отбор нового руководства и обязательную переаттестацию персонала БЭБ.

Создать авторитетный дисциплинарный комитет и заменить сотрудников, не отвечающих этическим и профессиональным стандартам.

Служба безопасности Украины:

Принять законопроекты о реформировании и последующей реструктуризации СБУ, в частности, ограничить правоохранительные полномочия СБУ только теми, что связаны с контрразведкой, антишпионской деятельностью, кибербезопасностью и борьбой с терроризмом.

Провести этическую и профессиональную аттестацию лиц, претендующих на работу в СБУ и переаттестацию уже работающих в СБУ.

Создать авторитетный дисциплинарный комитет и заменить сотрудников, не отвечающих этическим и профессиональным стандартам.

Ужесточить парламентский и гражданский надзор за деятельностью СБУ.

Реструктурировать процесс запроса на законный перехват данных (прослушивание) и предоставить другим учреждениям возможность осуществлять судебный перехват данных отдельно от СБУ.

Внедрить прозрачный процесс найма руководства со значимой и постоянной международной вовлеченностью.

Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности / "Украинская Оборонная Промышленность" (бывший "Укроборонпром"):

Создать наблюдательный совет ДК "Украинская Оборонная Промышленность" (УОП), который будет соответствовать стандартам ОЭСР, включая иностранных экспертов по вопросам обороны.

Укрепить межведомственные связи (например, офисы связи и закупок) с органами планирования Минобороны и Генштаба, чтобы обеспечить надлежащую работу УОП в соответствии с наиболее насущными потребностями страны.

внедрить стандарты НАТО по прозрачности, подотчетности, эффективности и конкуренции в оборонно-промышленном секторе;

Ввести процедуры прозрачности (даже учитывая требования военного времени по секретности), чтобы предотвратить дальнейший аудит и избежать даже видимости политических или коррупционных проявлений в оборонном производстве.

Национальная полиция Украины (НПУ):

Внедрить прозрачную, основанную на профессиональных достижениях, систему кадрового отбора и карьерного роста.

Ужесточить подразделения внутренних расследований и генеральной инспекции НПУ, вывести подразделения генеральной инспекции из-под контроля областного руководства.

Расширить юрисдикцию патрульной полиции по районам и заменить участковые подразделения патрульной полиции.

Внедрить современные и практические обучающие модули во все аспекты подготовки сотрудников полиции.

Завершить реформирование Офиса Генерального прокурора (ОГП):

Завершить этическую и профессиональную аттестацию лиц, претендующих на работу в ГПУ (и переаттестацию тех, кто уже работает в ОГП).

Создать авторитетный дисциплинарный комитет и произвести замену сотрудников, не отвечающих этическим и профессиональным стандартам.

Ввести систему оценки значимости дел для согласования с приоритетностью при распределении дел.

Государственная таможенная служба (ГТС):

Разработать и обеспечить реализацию комплексной стратегии реформирования таможенной службы, в частности, согласование нормативно-правовой базы с законодательством ЕС (включая криминализацию масштабной контрабанды), упрощение и оцифровку таможенных правил, а также внедрение антикоррупционных инструментов.

Провести этическую и профессиональную аттестацию лиц, претендующих на работу в таможенной службе (и переаттестацию работающих в ней).

Просмотреть процесс отбора руководства ГТС, чтобы обеспечить прозрачный и основанный на профессиональных достижениях процесс, предусматривающий конструктивное участие международных экспертов.

Создать авторитетный дисциплинарный комитет и заменить сотрудников, не отвечающих этическим и профессиональным стандартам.

Реорганизовать и укомплектовать подразделение внутренних расследований ГНС.

Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ):

Наладить безопасный и надежный обмен информацией между ГПСУ и пограничными службами стран ЕС с целью повышения эффективности трансграничного перемещения людей и торговли.

Усовершенствовать процессы отчетности об инцидентах и транспортных потоках (людей и тажей), а также бизнес-приложения, чтобы обеспечить точную статистическую отчетность для общественности.

Усовершенствовать процессы информирования о коррупции, в частности, обеспечить защиту граждан, сообщающих о нарушениях, в рамках службы.

Генеральные инспекторы по вопросам восстановления:

Просмотреть и принять довоенный законопроект о создании института генеральных инспекторов в каждом ключевом министерстве, привлеченном к восстановлению, с полномочиями передавать уголовные дела в НАБУ или другие соответствующие антикоррупционные следственные органы на предупреждение и выявлять и предотвращать расточительство, мошенничество и злоупотребления в министерствах.

В июле Белый дом заявил, что Украина должна провести реформы для того, чтобы страны НАТО рассмотрели вопросы ее членства.

МИД Украины заявил, что Западу следует "реформировать" свое отношение к России.