С Черноморской и Азовской операционных зон ожидаются удары по гражданским и военным объектам, - Генштаб ВСУ
В Генеральном штабе ВСУ предупредили, что из Черноморской и Азовской операционных зон ожидаются удары РФ по гражданским и военным объектам
Об этом сообщает официальный Facebook Генштаба ВСУ.
Генштаб также отметил, что 8 марта противник снизил темп наступательной операции и применял преимущественно ракетно-бомбовые удары по гражданской инфраструктуре.
"Основные усилия враг продолжает сосредоточивать на окружении и захвате Киева, Сум, Харькова, Мариуполя, Николаева, Чернигова. Создании сухопутного коридора между ВТО АР Крым и континентальной частью Российской Федерации; Выходы на административные границы Луганской и Донецкой областей. ожидается нанесение ударов по гражданским и военным объектам крылатыми ракетами с кораблей Черноморского флота и Азовской флотилии", - говорится в заявлении ВСУ.
В Генеральном штабе подчеркнули, что окупант продолжают нести потери.
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