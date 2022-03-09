С Черноморской и Азовской операционных зон ожидаются удары по гражданским и военным объектам, - Генштаб ВСУ

Об этом сообщает официальный Facebook Генштаба ВСУ.



Генштаб также отметил, что 8 марта противник снизил темп наступательной операции и применял преимущественно ракетно-бомбовые удары по гражданской инфраструктуре.



"Основные усилия враг продолжает сосредоточивать на окружении и захвате Киева, Сум, Харькова, Мариуполя, Николаева, Чернигова. Создании сухопутного коридора между ВТО АР Крым и континентальной частью Российской Федерации; Выходы на административные границы Луганской и Донецкой областей. ожидается нанесение ударов по гражданским и военным объектам крылатыми ракетами с кораблей Черноморского флота и Азовской флотилии", - говорится в заявлении ВСУ.



В Генеральном штабе подчеркнули, что окупант продолжают нести потери.





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