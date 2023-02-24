С бюрократией и запретами: волонтерская работа в течение года войны с РФ | Ольга Тесляк в проекте "Война и волонтеры"

В течение года полномасштабного вторжения волонтеры, чтобы помочь Вооруженным Силам Украины, должны были преодолеть немало бюрократических процедур. Были обыски, обвинения и бумажная работа, занимавшая время и силы волонтеров.

Реестр волонтеров, отчеты, товары двойного назначения, пошлины и НДС. С какими проблемами приходилось сталкиваться, чтобы помочь военным?