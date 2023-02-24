С бюрократией и запретами: волонтерская работа в течение года войны с РФ | Ольга Тесляк в проекте "Война и волонтеры"
Сегодня в 17:00 в эфире YouTube телеканала Еспресо в программе «Война и волонтеры» с ведущей Кристиной Парубий будем говорить с волонтером Ольгой Тесляк
В течение года полномасштабного вторжения волонтеры, чтобы помочь Вооруженным Силам Украины, должны были преодолеть немало бюрократических процедур. Были обыски, обвинения и бумажная работа, занимавшая время и силы волонтеров.
Реестр волонтеров, отчеты, товары двойного назначения, пошлины и НДС. С какими проблемами приходилось сталкиваться, чтобы помочь военным?
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