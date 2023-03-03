С бюрократией и запретами: волонтерская работа в течение года Большой войны с РФ. Ольга Тесляк в проекте "Война и волонтеры"
Сегодня в 17:00 в эфире You Tube телеканала Еспресо в программе "Война и волонтеры" с ведущей Христиной Парубий будем говорить с волонтером Ольгой Тесляк
В течение года полномасштабного вторжения волонтеры, чтобы помочь Вооруженным силам Украины, должны были преодолеть немало бюрократических процедур.
Были обыски, обвинения и бумажная работа, занимавшая время и силы волонтеров.
Реестр волонтеров, отчеты, товары двойного назначения, пошлины и НДС. С какими проблемами приходилось сталкиваться, чтобы помочь военным?
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