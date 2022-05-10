С Бучей, Ирпенем и Чернобаевкой: сборная Украины по футболу представила новую форму
Сборная Украины представила новую форму, в которой сыграет в товарищеских матчах накануне отборочной игры чемпионата мира против Шотландии
Об этом сообщил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко в facebook .
На титульной стороне футболки изображен рельеф границ Украины, которые по периметру окутаны изображением флагов стран, помогающих противостоять российскому вторжению. В центре - надпись "Объединяемся для Украины" на английском языке.
Номера на футболках выполнены из названий украинских населенных пунктов, среди которых Киев, Ирпень, Буча, Гостомель, Мариуполь, Чернобаевка и другие.
По словам Павелко, деньги, собранные во время товарищеских матчей, будут переданы платформе для сбора средств на поддержку Украины, логотип которой также размещен на форме сборной Украины.
В этой форме национальная команда впервые сыграет 11 мая в контрольной игре против немецкой "Боруссии" из Менхенгладбаха.
1 июня сборную Украины ждет матч отбора на ЧМ-2022 против Шотландии. В случае победы – 5 июня состоится игра против Уэльса.
- 18 апреля Александр Петраков заявил, что перед стыковым матчем чемпионата мира - 2022 против Шотландии сборная Украины проведет пять товарищеских встреч .
- 2 мая сборная Украины начала в Словении тренировочный сбор перед полуфинальным отборочным матчем плей-офф чемпионата мира - 2022.
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