С Бучей, Ирпенем и Чернобаевкой: сборная Украины по футболу представила новую форму

Об этом сообщил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко в facebook .

На титульной стороне футболки изображен рельеф границ Украины, которые по периметру окутаны изображением флагов стран, помогающих противостоять российскому вторжению. В центре - надпись "Объединяемся для Украины" на английском языке.

Номера на футболках выполнены из названий украинских населенных пунктов, среди которых Киев, Ирпень, Буча, Гостомель, Мариуполь, Чернобаевка и другие.

По словам Павелко, деньги, собранные во время товарищеских матчей, будут переданы платформе для сбора средств на поддержку Украины, логотип которой также размещен на форме сборной Украины.

В этой форме национальная команда впервые сыграет 11 мая в контрольной игре против немецкой "Боруссии" из Менхенгладбаха.

1 июня сборную Украины ждет матч отбора на ЧМ-2022 против Шотландии. В случае победы – 5 июня состоится игра против Уэльса.

18 апреля Александр Петраков заявил, что перед стыковым матчем чемпионата мира - 2022 против Шотландии сборная Украины проведет пять товарищеских встреч .

2 мая сборная Украины начала в Словении тренировочный сбор перед полуфинальным отборочным матчем плей-офф чемпионата мира - 2022.

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