С братьями Кличко на обложке: журнал The Ring посвятил новое число боксерам, которые пошли воевать за Украину

Об этом сообщает The Ring в Instagram.

Название журнала в новом числе исполнено в цветах украинского флага, а на его обложке изображены Владимир и Виталий Кличко.

"После вторжения России многие выдающиеся украинские боксеры взялись за оружие, чтобы сразиться вместе со своими земляками", - говорится в анонсе нового номера журнала.

Журнал The Ring выходит с 1922 года и считается самым авторитетным в мире изданием о боксе.

30 марта братья Кличко появились на обложке польского Newsweek.

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