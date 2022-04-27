С братьями Кличко на обложке: журнал The Ring посвятил новое число боксерам, которые пошли воевать за Украину
Американский журнал The Ring посвятил новое число украинским боксерам, вставшим на защиту Родины во время полномасштабной российской агрессии
Об этом сообщает The Ring в Instagram.
Название журнала в новом числе исполнено в цветах украинского флага, а на его обложке изображены Владимир и Виталий Кличко.
"После вторжения России многие выдающиеся украинские боксеры взялись за оружие, чтобы сразиться вместе со своими земляками", - говорится в анонсе нового номера журнала.
Журнал The Ring выходит с 1922 года и считается самым авторитетным в мире изданием о боксе.
- 30 марта братья Кличко появились на обложке польского Newsweek.
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