Об этом пишет ABC News.

Согласно источникам, осведомленным по этому вопросу, с Алека Болдвина сняты обвинения в роковом убийстве во время съемки фильма "Ржавчина".

"Мы удовлетворены решением о прекращении дела против Алека Болдвина и призываем к надлежащему расследованию фактов и обстоятельств этого трагического события", - заявили Люк Никас и Алекс Спиро, адвокаты Болдвина.

Накануне представитель Rust Movie Productions сообщил , что съемки фильма "Ржавчина", которые были прерваны после трагедии на съемочной площадке, возобновились в Монтане в четверг. Производство вернулось с оригинальными продюсерами и основным актерским составом, включая Болдвина.