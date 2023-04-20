С Болдвина сняты все обвинения за убийство украинки во время съемок фильма "Иржа", - ABC news
С Алека Болдвина сняты обвинения в убийстве оператора украинского происхождения Галины Гатчинс во время съемок фильма "Ржавчина"
Об этом пишет ABC News.
Согласно источникам, осведомленным по этому вопросу, с Алека Болдвина сняты обвинения в роковом убийстве во время съемки фильма "Ржавчина".
"Мы удовлетворены решением о прекращении дела против Алека Болдвина и призываем к надлежащему расследованию фактов и обстоятельств этого трагического события", - заявили Люк Никас и Алекс Спиро, адвокаты Болдвина.
Накануне представитель Rust Movie Productions сообщил , что съемки фильма "Ржавчина", которые были прерваны после трагедии на съемочной площадке, возобновились в Монтане в четверг. Производство вернулось с оригинальными продюсерами и основным актерским составом, включая Болдвина.
- В октябре 2021 года на ранчо Бонанза-Крик во время съемок вестерна "Ржавчина" 42-летняя Галина Гатчинс была смертельно ранена выстрелом , который произвел Болдвин. Актер должен был выстрелить холостыми патронами. Женщину госпитализировали, однако спасти ее жизнь не удалось. Съемки фильма приостановлены, продолжается следствие.
- В сентябре 2022 года прокурор назвала Алека Болдвина одним из четырех "возможных обвиняемых".
- В конце января Алеку Болдвину предъявили обвинение в убийстве украинки, ему грозило до 5 лет тюрьмы.
- Позже Болдвин потребовал отстранить прокурорку "из-за конфликта интересов"
- В начале февраля родители убитой Галины Гатчинс также подали в суд на Алека Болдвина
- 21 февраля прокуратура смягчила обвинения в непреднамеренном убийстве против Алека Болдвина, уменьшив возможный срок заключения, который голливудской звезде может угрожать за смертельную стрельбу.
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