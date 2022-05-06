С Азовстали удалось вывезти около 500 человек, продолжается следующий этап операции по эвакуации, – Ермак
Завершился еще один этап эвакуации людей с территории Азовстали в Мариуполе
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
"Мы провели очередной этап сложной операции по эвакуации людей из Мариуполя и Азовстали. Могу сказать, что нам удалось вывезти почти 500 гражданских. Украина продолжит делать все, чтобы спасти всех мирных жителей и военных. Спасибо за помощь ООН", - отмечено в сообщении.
Впоследствии Ермак добавил , что в эти минуты идет следующий этап спасения наших людей с Азовстали. Информацию о ее результатах пообещал предоставить позже.
- О начале третьего этапа эвакуации людей с территории завода "Азовсталь" сообщил 5 мая генсек ООН Антониу Гутерреш и его заместитель по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс во время заседания Совбеза ООН.
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