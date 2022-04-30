С Азовстали для эвакуации передали 20 человек, - заместитель командира полка "Азов"

Об этом он сообщил в своем обращении.



"Всю ночь по территории завода работала ствольная вражеская артиллерия, которая вызвала новые завалы и разрушения. "Режим тишины", который должен был начаться с 06:00, - начался только в 11 часов", - сказал Паламар.



Он подтвердил, что сейчас обе стороны придерживаются "режима тишины".



"С 6 утра мы ждали приезда эвакуационной колонны, которая приехала только в 18:25. По состоянию на 19:40 мы передали в условленное место 20 гражданских, которых удалось вызволить из-под завалов. Это женщины и дети. Мы надеемся, что те люди поедут в направлении договоренном, а именно Запорожья, на подконтрольную Украине территорию", - отметил заместитель командира.



Поламар сообщил, что военнослужащие полка "Азов" продолжают спасательную операцию, тросами вытаскивая из-под завалов гражданских - пожилых людей, женщин и детей. Украинские бойцы надеются, что всех мирных жителей удастся эвакуировать.



Он подчеркнул, что по поводу раненых нет никаких договоренностей по непонятным причинам.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что на Азовстали находятся более тысячи женщин и детей и более полутысячи раненых.