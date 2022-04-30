С Азовстали для эвакуации передали 20 человек, - заместитель командира полка "Азов"
Заместитель командира "Азова" Святослав Паламар сообщил, что с завода "Азовсталь" в Мариуполе началась эвакуация гражданских
Об этом он сообщил в своем обращении.
"Всю ночь по территории завода работала ствольная вражеская артиллерия, которая вызвала новые завалы и разрушения. "Режим тишины", который должен был начаться с 06:00, - начался только в 11 часов", - сказал Паламар.
Он подтвердил, что сейчас обе стороны придерживаются "режима тишины".
"С 6 утра мы ждали приезда эвакуационной колонны, которая приехала только в 18:25. По состоянию на 19:40 мы передали в условленное место 20 гражданских, которых удалось вызволить из-под завалов. Это женщины и дети. Мы надеемся, что те люди поедут в направлении договоренном, а именно Запорожья, на подконтрольную Украине территорию", - отметил заместитель командира.
Поламар сообщил, что военнослужащие полка "Азов" продолжают спасательную операцию, тросами вытаскивая из-под завалов гражданских - пожилых людей, женщин и детей. Украинские бойцы надеются, что всех мирных жителей удастся эвакуировать.
Он подчеркнул, что по поводу раненых нет никаких договоренностей по непонятным причинам.
- Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что на Азовстали находятся более тысячи женщин и детей и более полутысячи раненых.
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