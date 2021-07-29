С августа в Израиле начнут вакцинировать от COVID-19 третьей дозой людей старше 60 лет

Об этом заявил генеральный директор МЗ страны Нахман Аш, передает Укринформ.



Третью прививку смогут сделать только те, кто получил вторую дозу минимум за пять месяцев до этих пор. При этом, третий укол вакциной не смогут получить те, кто вылечился от болезни COVID-19 но не был вакцинирован.



Израиль уже вакцинирует подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Таким образом страна пытается прививать как можно больше людей на фоне распространения более опасного штамма "Дельта".

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