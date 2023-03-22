С августа Украина экспортировала 25,3 миллиона тонн продовольствия для стран Азии, Европы и Африки
По состоянию на 22 марта по "зерновому коридору" двигаются четыре судна со 122 тыс. тонн украинской агропродукции
Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины .
Сегодня три судна со 112,4 тыс. тонн украинской пшеницы для стран Африки и Азии вышли из порта Одессы.
Среди них балкер BC CALLISTO с 30,5 тыс. тонн агропродукции, который направляется в Алжир, IOANNIS THEO доставит 52 тыс. тонн во Вьетнам и DENIZ M - 30 тыс. тонн гуманитарного продовольствия в Эфиопию.
Сейчас по "зерновому коридору" двигаются 4 судна со 122 тыс. тонн продукции из Украины.
Под эгидой Всемирной продовольственной программы ООН уже более полумиллиона тонн украинской пшеницы доставлены в страны Африки и Азии.
Всего с 1 августа из портов Одессы вышли 833 судна, которые экспортировали 25,3 миллиона тонн нашего продовольствия в Азию, Европу и Африку.
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