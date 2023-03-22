Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины .

Сегодня три судна со 112,4 тыс. тонн украинской пшеницы для стран Африки и Азии вышли из порта Одессы.

Среди них балкер BC CALLISTO с 30,5 тыс. тонн агропродукции, который направляется в Алжир, IOANNIS THEO доставит 52 тыс. тонн во Вьетнам и DENIZ M - 30 тыс. тонн гуманитарного продовольствия в Эфиопию.

Сейчас по "зерновому коридору" двигаются 4 судна со 122 тыс. тонн продукции из Украины.

Под эгидой Всемирной продовольственной программы ООН уже более полумиллиона тонн украинской пшеницы доставлены в страны Африки и Азии.

Всего с 1 августа из портов Одессы вышли 833 судна, которые экспортировали 25,3 миллиона тонн нашего продовольствия в Азию, Европу и Африку.